انعقاد مؤتمرات SMART Education 2025 في جدة والخبر لتعزيز الابتكار التعليمي

أعلن المنتدى الدولي للأعمال والاقتصاد (IBEForuM) بالتعاون مع INMA Education عن تنظيم سلسلة من مؤتمرات SMART Education 2025، والتي تُعد من أبرز الفعاليات التعليمية المرتقبة في المملكة العربية السعودية.

تستضيف مدينة جدة النسخة الأولى من المؤتمر في 8 سبتمبر 2025 بفندق راديسون بلو، فيما تحتضن مدينة الخبر النسخة الثانية في 11 سبتمبر 2025 بفندق سوفيتل الخبر الكورنيش.

أهداف المؤتمر

يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التعليم، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، وتشمل محاور المؤتمر:

تطوير أساليب التعلم الرقمي واعتماد التقنيات الذكية في الفصول الدراسية.

تعزيز تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) لإعداد جيل متمكن من مهارات المستقبل.

بناء نماذج تعليمية شاملة ومستدامة تضع الطالب في مركز العملية التعليمية.

أبرز فعاليات المؤتمر

كلمات رئيسية يقدمها خبراء محليون ودوليون في مجال التعليم.

جلسات نقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية والتعلم التكيفي.

فرص للتواصل بين صناع القرار والأكاديميين ومزودي التكنولوجيا.

شهادات معتمدة من CPD تمنح المشاركين قيمة مضافة على صعيد التطوير المهني.

تنظيم متميز

تنظم المؤتمرات من قبل IBEForuM وتديرها INMA Education، وتُعقد في أرقى الفنادق السعودية لضمان تجربة متكاملة للحضور، تجمع بين المعرفة، والابتكار، وبناء الشراكات المستقبلية.