انطلاق منصة “قبول” لتوحيد إجراءات القبول الجامعي في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية الحكومية داخل المملكة.

فهي تعمل على تسهيل تجربة القبول الجامعي للطلاب والطالبات عبر بوابة رقمية موحدة وشاملة، تتيح لهم اختيار تخصصاتهم الأكاديمية بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، وبما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم الشخصية، وتعد هذه المبادرة نقلة نوعية في مسار القبول الجامعي، تعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة في مختلف مناطق المملكة.

تشمل المنصة 28 جهة تعليمية حكومية

وبحسب وزارة التعليم فإن المرحلة الحالية من إطلاق المنصة تشمل 28 جهة تعليمية حكومية، من ضمنها 26 جامعة سعودية، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

فهي توفر تجربة رقمية شاملة وموحدة تتيح للطلاب استعراض التخصصات المتوفرة في مختلف الجهات التعليمية، مما يسهم في تسهيل عملية اختيارهم وترتيب رغباتهم بكل يسر وسهولة، كما ترتبط المنصة بعدة جهات حكومية لضمان دقة وجودة البيانات من خلال استرجاعها من مصادرها الرسمية، مما يعزز موثوقية الإجراءات ويضمن تجربة استخدام آمنة وسلسة.

إطلاق #منصة_قبول؛ لإتاحة كافة الخيارات الأكاديمية في الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية أمام الطلبة، وتحسين تجربتهم في اتخاذ قرار واعٍ وخطوات واضحة نحو مستقبلهم.

#مستقبلك_اختيارك pic.twitter.com/WkDYQ7vY5e — وزارة التعليم (@moe_gov_sa) May 28, 2025

مواعيد التسجيل وتأكيد الطلبات

أوضحت الوزارة أن تسجيل رغبات القبول عبر المنصة متاح اعتبارًا من 28 مايو 2025، في حين تبدأ فترة تأكيد الطلبات من 29 يونيو حتى 10 يوليو 2025م، وسيتاح لكل طالب وطالبة اختيار ما يصل إلى 25 تخصصًا جامعيًا، بالإضافة إلى إمكانية اختيار 4 كليات للطلاب و3 كليات للطالبات ضمن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع إدراج جميع تخصصاتها المتاحة.

خطوات التقديم عبر المنصة

يمكن للطلاب والطالبات التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة “من هنا” باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للطلاب غير السعوديين.

رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الثانوية العامة، ونتائج اختبارات القدرات والتحصيلي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى وفق متطلبات كل جهة تعليمية.

اختيار حتى 25 تخصصًا دراسيًا وترتيبها حسب الأولوية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع التعليمي، وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات أكاديمية مبنية على معطيات دقيقة وشفافة، بما يعزز من جودة التعليم العالي في المملكة.