انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بمشاركة 813 ألف طالب.. خطة تأمين محكمة بحضور الشرطة النسائية.. ومحظورات مشددة على الطلاب والمراقبين

تنطلق أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، غدًا الأحد، بمشاركة عدد غير مسبوق في تاريخ التعليم المصري.

عدد طلاب الثانوية العامة 2025

يشارك في امتحانات الثانوية العامة هذا العام ما يقرب من 813 ألف طالب وطالبة، في أكبر امتحان جماعي تشهده البلاد.

يقول الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في شئون التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذا العدد يشمل 45 ألف طالب من الراسبين الذين يؤدون الامتحانات للمرة الثانية، إلى جانب 760 ألف طالب وطالبة من النظام الجديد للثانوية العامة.

توفير بيئة مناسبة للطلاب ومواجهة الغش الإلكتروني

يشير رفعت فياض إلى أن وزارة التربية والتعليم كثفت استعداداتها هذا العام، ليس فقط لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، بل أيضًا لمواجهة الغش الإلكتروني الذي أصبح التحدي الأكبر داخل اللجان

محظورات داخل لجان الثانوية العامة

لفت رفعت فياض إلى أن التعليمات الوزارية تقضي بمنع دخول أي هاتف محمول أو سماعات بلوتوث إلى اللجان، حتى لو كانت مغلقة، مؤكدًا أن المنع لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يشمل المراقبين والملاحظين أيضًا.

وحذر من أن وجود الهاتف المحمول مع أي مراقب داخل اللجنة يُعد مخالفة صريحة، خاصة إذا كان هذا المراقب من أصحاب الدروس الخصوصية أو له صلة بأي من الطلاب، وهو ما قد يؤدي لتسريب الامتحانات.

تأمين أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل وصولها إلى اللجان

وضعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية وعلى رأسها الشرطة خطة محكمة لتأمين أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل وصولها إلى اللجان، وهو ما أكده اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، الذي أشار إلى أن سيارات النجدة ستكون مرافقة لسيارات نقل أوراق الامتحانات لتأمينها بشكل كامل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك تنسيقًا كاملاً مع غرفة عمليات المرور لفتح الطريق أمام سيارات نقل أوراق الامتحانات، بما يضمن وصولها قبل الموعد المقرر إلى مقار اللجان دون تأخير، مؤكدًا أن هذه السيارات ستُمنح الأولوية المرورية الكاملة خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه سيتم نشر خدمات مرورية مكثفة على الطرق المحيطة والمؤدية إلى مقار لجان الامتحانات، لتأمين حركة سير السيارات، وتمكين الطلاب من الوصول في الوقت المناسب، خاصة في ساعات الذروة الصباحية.

الشرطة النسائية حاضرة

أكد الخبير المروري أن الشرطة النسائية ستكون حاضرة بشكل كامل أمام مدارس البنات، وذلك لمنع حدوث أي مضايقات أو حالات تحرش أثناء توجه الطالبات إلى اللجان، في إطار خطة وزارة الداخلية لحماية وتأمين الطالبات.