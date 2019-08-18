انطلاق اليوم تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية،أعلنت اللجنة العليا للتنسيق عن موعد بدء فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية وذلك في السبت الموافق 17 أغسطس 2019، وذلك للدبلومات الفنية لنظامين ثلاث سنوات وخمس سنوات وطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة تحت نظام السنتين وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية عبر مواقع الأنترنت ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وقد تم العمل على فتح جامعات جديدة لتنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 مثل (الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة في جامعة الدلتا التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية وعلى الطلاب البدء في التسجيل من خلال الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية

وقامت اللجنة العليا للتنسيق للدبلومات الفنية كالآتي ( دبلوم المدارس الثانوية التجارية، والزراعية، والسياحة والفنادق) يتم قبول الطلاب الحاصلين على 60% وأكثر، بينما يتم قبول الطلاب في (المدارس الثانوية الفنية، لمساعدي الخدمات الصحية) من بداية 75% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية

بينما دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، والصناعية) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، أما بالنسبة لطلاب المدارس المتقدمة لنظام خمس سنوات تقبل الطلاب الحاصلين على 75% فأكثر، إلى جانب الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية يتم قبول الطلاب الحاصلين على 65% حتى 75%.