انطلاق العام الدراسي في 20 سبتمبر.. جدول الإجازات ومواعيد الامتحانات بين يديك

مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الزمنية الكاملة التي توضح مواعيد الدراسة والاختبارات الشهرية والامتحانات النهائية، بالإضافة إلى اللقاءات المقررة مع أولياء الأمور والإجازات الرسمية، وجاء ذلك ليضمن وضوح خطة الدراسة أمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء بما يساعد في استعدادهم مبكرًا وتنظيم العملية التعليمية بشكل مناسب.

بدء الدراسة للعام الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد حيث تقرر أن يبدأ رسميًا يوم 20 سبتمبر الجاري بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والمدارس العربية، بينما تبدأ الدراسة في المدارس الدولية في الأسبوع المقبل وذلك وفقًا لنظم الدراسة الخاصة بها، وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول سيمتد لمدة 18 أسبوعًا بواقع خمسة أيام دراسة في الأسبوع ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 90 يومًا، على أن يتم خصم يومان فقط منهم بسبب العطلات الرسمية ليصبح عدد أيام الدراسة الفعلية 88 يومًا، وشددت الوزارة على أن الامتحانات الشفوية والعملية يجب أن تعقد قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

موعد إجازة نصف العام

حددت الوزارة موعد إجازة نصف العام لتبدأ يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير، كما أشارت إلى أنه في حال وجود تعارض بين موعد إجازة التعليم قبل الجامعي مع إجازة وزارة التعليم العالي أو قطاع المعاهد الأزهرية؛ فإنه سيتم توحيد الموعد لتسهيل الأمور على الأسر التي لديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

الإجازات الرسمية بالخطة الزمنية للدراسة

تنطلق الدراسة رسميًا يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يشهد يوم 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات القوات المسلحة، وفي يوم 8 أكتوبر يعقد اللقاء التعارفي الأول المخصص لأولياء الأمور لتعزيز التواصل بينهم وبين المدرسة، على أن يعقد اللقاء التشاوري الأول يوم 6 نوفمبر، ثم يتبعه اللقاء التشاوري الثاني يوم 11 ديسمبر؛ وذلك لمتابعة مستوى الطلاب ومناقشة الجوانب التعليمية.

الاختبارات الشهرية والفصل الدراسي الأول

تتمثل المواعيد المحددة للاختبارات الشهرية والتقييمات للصفوف المبكرة وامتحانات الفصل الدراسي الأول فيما يلي:

يبدأ الاختبار الشهري الأول من يوم 26 أكتوبر ويستمر حتى 30 أكتوبر.

أما الاختبار الشهري الثاني يتم خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

في حين أن التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يتم خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

بينما التقييم النهائي لهاتين المرحلتين الدراسيتين يعقد أيام 3 و4 و5 يناير 2026.

شددت الوزارة على عدم إقامة أي امتحانات يومي 6 و7 يناير.

تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول من 10 إلى 15 يناير 2026.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 17 إلى 22 يناير 2026، مع ضرورة عدم إقامة امتحانات يوم 19 يناير.

طلاب الدبلومات الفنية

بالنسبة لطلاب التعليم الفني: