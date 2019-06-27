انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 وإعلان النتائج

تنتهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019 للقسم العلمي من الشهادة الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح في الأول من يوليو 2019، على أن ينتظر جميع الطلبة والطالبات في ترقب شديد نتائج الامتحانات التي من المنتظر ظهورها في 15 يوليو 2019، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في غضون الأسبوعين، نتابع معكم في تغطية حصرية في نجوم مصرية للتعرف على كل جديد من أخبار فور ظهور النتائج، ونتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019.

نتائج الثانوية الأزهرية 2019

ينتظر جميع الطلبة والطالبات نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بعد اجتياز امتحانات جميع المواد الدراسية، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة فور ظهورها، ويتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي للشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

كما أن موعد فتح باب التظلم وموعد امتحانات الدور الثاني يتم الإعلان عنهم من خلال المؤتمر بالإضافة إلى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، كما يتم الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في 10 من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من الامتحانات في يوم السبت القادم الموافق 29 يونيو 2019.

يشارك في امتحانات الثانوية الأزهرية عدد 154954 طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي منهم 51887 طالب في القسم العلمي، و103067 طالب وطالبة في القسم الأدبي، كما يشارك 155000 طالب من معهد العلوم الإسلامية في امتحانات الثانوية الأزهرية 2019.

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