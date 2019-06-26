امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي العام 2019 “امتحان ورقي”

امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي العام 2019، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي قد انعقد أمس بأنه سوف يتم تقديم بطاقة تعريفي لطالب الصف الأول الثانوي العام، وتلك البطاقة هي عبارة عن توضيح عام للطالب عن نقاط الضعف التي وقع بها الطالب بامتحان التابلت، وذلك بعد تحليل كل الإجابات الخاصة بالطالب في امتحانات شهر مايو الماضي.

امتحان المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي 2019

وأكد الدكتور طارق شوقي، على أن الطالب من حقه معرفة كل أخطائه بالامتحان ويمكن تصحيح معلوماته عبر بنك المعرفة على الإنترنت التي قد تضم الكثير من المصادر والمعلومات الرقمية المختلفة التي تقدم المنهج التعليمي للطالب عبر شرح وافي ويعمل تلك الشرح على تقوية نقاط ضعف الطالب.

الجدير بالذكر، بأن وزارة التربية والتعليم قد استثمرت بوضع شبكات داخلية في أكثر من 2530 مدرسة حكومية، بالإضافة إلى بناء بنوك للأسئلة في المركز القومي للامتحانات، كما عملت الوزارة جاهدة في إعداد نظام التصحيح الإلكتروني وتدريب كافة المعلمين على تلك النظام التعليمي الجديد.

امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي العام 2019

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