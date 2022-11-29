امتحانات الدور الأول المرحلة الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

بالتفصيل نوضح لكم جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الثانوية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي)، للشعبة العلمية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي( الشغبة العلمية)، الفصل الدراسي الأول:

الصف الأول الثانوي( الشعبة العلمية):

الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(الجبر وحساب المثلثات).

الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(البلاغة)، الفترة الثانية( الهندسة).

الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( القرآن الكريم)، الفترة الثانية( الصرف).

الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( الإنشاء).

الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(الكيمياء)، الفترة الثانية( الثقافة الإسلامية).

الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( الأدب والنصوص والمطالعة)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).

الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير وعلومه)، الفترة الثانية( الفيزياء).

الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( الحديث وعلومه)، الفترة الثانية( الأحياء).

ملاحظات:

يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، الحديث).

يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية. اقرأ أيضا: جامعة المنصورة ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام 2023

الصف الثاني الثانوي( الشعبة العلمية):

الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(الجبر).

الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(الحديث)، الفترة الثانية( التفاضل وحساب المثلثات).

الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( الصرف)، الفترة الثانية( المواطنة)، الفترة الثالثة( الإنشاء).

الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(القرآن الكريم)، الفترة الثانية( الفيزياء).

الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير)، الفترة الثانية( الكيمياء).

الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).

الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى( الأدب والمطالعة والنصوص)، الفترة الثانية( الأحياء).

الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( البلاغة)، الفترة الثانية( تطبيقات الرياضيات).

ملاحظات: