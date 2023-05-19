امتحانات الثانوية العامة 2023 | التعليم تكشف موعد تسليم أرقام الجلوس في المدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم لموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بإعداد اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك أرقام الجلوس للطلاب وتوزيعها على مختلف المديريات التعليمية تمهيدًا لتوزيعها في المدارس، مع التشديد والمراقبة لمنع الغش، وبدأ الطلاب بتداول جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي فيما بينهم، والتساؤل على موعد استلام أرقام الجلوس، وسط استعدادهم لأداء الامتحانات بمشاعر الخوف والقلق كما هو معتاد على مستقبلهم فهي نهاية المرحلة التعليمية الأساسية والتي يتحدد من خلالها مصائرهم للكليات التي يستكملون فيها مسيرتهم التعليمية، وتأهلهم لسوق العمل بعد ذلك وفق مجموعهم في نتيجة الثانوية العامة.

التعليم: أرقام الجلوس للثانوية العامة متاحة في المدارس الأثنين المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الأحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الأثنين الموافق 22/5/2023.

لينك الاستعلام عن أرقام الجلوس أونلاين

وفرت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2023 من أرقام الجلوس واللجان التي سيؤدي بها الطالب امتحانه، وكذلك المواد الدراسية قبل امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرربدءها يوم 12 يونيو المقبل، ويمكن الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال موقع وزارة التعليم فور إتاحتها خلال الأيام القليلة المقبلة كما سالف ذكره.

وزير التعليم: كاميرات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمنع الغش

يتابع وزير التعليم الدكتور رضا حجازي استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023 مشددًا على المديريات ليتم إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، والإشراف على الضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان من خلال تركيب كاميرات مراقبة لرصد أي محاولات للغش، ويتم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويجدر الإشارة إلى أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، وتفصلها إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 وبعد ذلك يستكملون أداء الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، وبعد ذلك ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح تمهيدًا لتنسيق الثانوية العامة ودخولهم الكليات وفق مجموعهم في المرحلة الثانوية.