اليوم بدأ التحويل من الأزهر للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر.. تعرف على الشروط

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس إعتباراً من اليوم الخميس الأول من أغسطس ولمدة شهر.

موعد إستلام الملفات من أولياء الأمور:

حيث يتم إستلام الملفات من أولياء الأمور من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتسليم الملفات لأولياء الأمور من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الواحدة والنصف، ولن يتم إستلام طلبات تحويل بعد الساعة الحادية عشر.

وسوف يتم تخصيص موظف لإستلام طلبات المرحلة الإبتدائية، وموظف آخر لإستلام طلبات المرحلة الإعدادية، ولن يتم إستلام الطلبات إلا من ولي الأمر بنفسه بعد التحقق من شخصيته، وعلى جميع أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

وبالنسبة للسيدات صاحبات الولاية على أبنائهن إحضار ما يفيد حقهن في الولاية التعليمية من المحكمة المختصة، وعلى السيدات الأرامل إحضار شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك.

شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس:

1ـ- يبدأ التحويل من الصف الثاني الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

2- يشترط أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

3- يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

4- لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية الذين إجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

5- لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

6- يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

7- الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.​

هذه هي شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس.