اليوم بدء التسجيل بجامعة الحدود الشمالية 1444..شروط التقديم ورابط التسجيل الإلكتروني الجديد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التسجيل والقبول بكلياتها، وقد عملت الكلية على تسهيل عمليات التقديم للالتحاق بالكلية باستخدام التقنيات الحديثة، وقد أعلنت الجامعة عن أهم شروط القبول والتسجيل في جميع كليتها، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كافة شروط القبول والتسجيل، ورابط التسجيل الجامعي الإلكتروني 1444، وكافة التفاصيل الخاصة بالتقديم بالجامعة للعام الدراسي الجديد.

شروط القبول بجامعة الحدود الشمالية 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أبناء زوجة المواطن السعودي.

أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون قد مر على حصوله على شهادة الثانوية 5 سنوات.

الحصول على الاختبار التحصيلي واختبار القدرات لكل الطلاب، فيما عدا طلاب الأدبي فقط اختبار القدرات.

لا يسمح بقبول الطالب الذي تم فصله من إحدى الجامعات لأسباب تأديبية.

التقديم إلكترونيا ولا يتم قبول الطلبات إلا من خلال الرابط الرسمي للتسجيل.

خطوات التسجيل والقبول في كليات جامعة الحدود الشمالية؟

أولا يتم الاطلاع على مواعيد التسجيل للقبول الجامعي للعام 1444.

أدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

التأكد من إدخال بيانات الاتصال بصورة صحيحة.

أكدت الجامعة على ضرورة إدخال أكبر عدد من الرغبات، حتى يزيد معدل قبول الطالب، بحد أدنى 5 رغبات بالنسب الموازنة.

جامعة الحدود الشمالية 1444هـ تعلن مواعيد الترشيح والقبول

أعلنت الجامعة الشمالية عن كافة المواعيد الخاصة بالتسجيل بالجامعات السعودية للعام الدراسي 1444، وكذلك موعد نتائج الترشيح، وموعد تأكيد القبول، حيث يبدأ التسجيل اعتبارا من 31\7\2022، 2\1\1444، وحتى يوم 4\8\2022، 6\1\1444هـ.

رابط التسجيل في جامعة الحدود الشمالية 1444

يمكن لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لشمالية الدخول على الرابط الرسمي للجامعة رابط التسجيل الجامعى، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة السر، أو يمكنك تسجيل حساب جديد على بوابة الجامعة.

ألية احتساب النسب المئوية للقبول بجامعة الحدود الشمالية

أعلنت الجامعة عن معاير احتساب النسب المئوية للتقدم لمرحلة البكالريوس والدبلوم، بالنسبة لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية بقسميه العلمي والأدبي والاختبار التحصيلي واختبار القدرات، وقد تم الإعلان أن النسبة الموازنة للتقدم للبكالريوس هي 80%، والتقدم للدبلوم هو 75%.

الوثائق المطلوبة في جامعة الحدود الشمالية

أكدت جامعة الحدود الشمالية أنه يجب إرفاق المستندات التالية لهذه الحالات، على أن يتم رفعها إلكترونيا، ويمكنكم الاطلاع على الصورة الموضحة أدناه، والحالات التي يتم إرفاق الوثائق لها هي:

الطلاب الغير سعوديين.

المتقدمين للجامعة من خارج حدود المنطقة الشمالية.

خطاب إعفاء للطلبة والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسوف نوافيكم بنتائج القبول والترشيح المبدئي للطلاب للعام الدراسي الحالي، وسوف نجيب على كافة استفساراكم الخاصة بكافة معلومات وشروط القبول بكافة الكليات المعلنة بها.