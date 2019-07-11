اليوم السابع يفتح باب التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

فتح موقع اليوم السابع التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور ظهورها، ونتابع معكم هنا آخر الأخبار المتعلقة بنتيجة الثانويةالعامة 2019 وموعد ظهورها ورابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي سيتاح للطلاب الاستعلام عنها خلال أيام قليلة من الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث يخرج وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي من يوان عام الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور من خلال البث المباشر لصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعبر القنوات الفضائية المحلية والخاصة للكشف عن تفاصيل الإعلان عن النتيجة.

ومن خلال المؤتمر الصحفي يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2019 ونسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الثانوية العامة 2019 على أن يتم إظهار نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للطلاب للاستعلام عنها، وكذلك يوضح وزير التربية والتعليم آلية وموعد ظهور النتيجة الرسمية في المدارس.

وتخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض المواقع الإخبارية بنتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وعلى رأسها موقع اليوم السابع وكذلك موقع مركز المعلومات التابع لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

وفتح موقع اليوم السابع اليوم الخميس التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس ويمكنك تسجيل بياناتك وانتظار رسالة بالنتيجة من هنا.

وننشر لاحقا في هذا التقرير الروابط التي يمكنك انتظار نتيجة الثانوية العامة 2019 عليها لمعرفة نتيجتك برقم الجلوس فور ظهورها مباشرة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات، خالد عبدالحكم، انتهاء كنترولات الثانوية العامة لهذا العام من كافة إجراءات ظهور النتيجة بعد أن أنهى المصححون عملية تصيح أوراق الإجابة لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وتجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نتيجة الثانوية العامة 2019 تمهيدا لإعلانها من خلال إنهاء عمليات التدقيق لتجنب وجود خطأ عند إظهار النتيجة، ويأتي بعد تلك الخطوة عملية إعداد قوائم الثانوية العامة والتي ستضم هذا العام 33 طالب وطالبة مثل العام الماضي تماما، مع العلم أن هؤلاء الطلاب يتم تقسيمهم بواقع 10 طلاب من القسم العلمي شعبة العلوم، ونفس الرقم لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات، و10 آخرين من طلاب القسم الأدبي، وواحد فقط من طلاب مدارس المتفوقين، وآخر من طلاب الدمج، وأخيراطالب واحد فقط من المكفوفين.

واستنادا لكل هذه المعلومات الواردة على مدار الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن تكون نتيجة الشهادة الثانوية 2019 متاحة للطلاب للاستعلام عنها على الإنترنت برقم الجلوس في الفترة من بداية الأسبوع المقبل وحتى منتصفه.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمدت بعد نهاية الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 على بوابة مركز المعلومات التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لإظهار نتائج الطلاب، وظهر عبرها نتيجة الصف الأول الثانوي الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية لأول مرة، وكذلك نتائج الدبلومات الفنية، ومن المنتظر أن تعلن من خلالها أيضا نتيجة الثانوية العامة 2019.

ويمكنك الآن الاحتفاظ برابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا وترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 للاستعلام عنها برقم الجلوس.