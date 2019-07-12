“اليوم السابع” يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019|| وتحديد اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر أصبحت على أبواب الظهور حيث انتهوا الطلبة من أداء أخر امتحان مما يقرب من إثني عشر يوماً، وأعلنت بعض المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2018- 2019 صباح يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، وهذا الاعتماد لا يعني ظهرها يوم السبت بل تأكيدا على أن جميع الكنترولات قد انتهت بالفعل من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة 2019 يترقبها طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور بعد أن كشف المسئولين عن الانتهاء من عمليات تجميع ورصد الدرجات، وذلك لان تم تجميع بيانات نتيجة الثانوية العامة على سي دي (cd) كامل حيث يتم عرض ذلك على مسئولي وزارة التربية والتعليم تمهيداً لاعتماد النتيجة وظهورها على المواقع الإلكترونية، حيث أصبحت الآن المواقع الإلكترونية هي التي تقوم بإظهار نتائج الطلبة والطالبات وأول من يُعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة نفرد بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 بمجرد رفع النتائج علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما كشف أحد مسئولي كنترولات الثانوية العامة أن نسبة النجاح لهذا العام تفوق العام السابق، الترتيب الزمني لنتيجة الثانوية العامة 2019 كمايلي.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة على المواقع الإلكترونية

يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في المدارس والمديريات التعليمية

البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2019

يمكن التعرف على نتيجة الثانوية العامة من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أومن خلال إرسال رسالة برقم الجلوس على الرقم “95128” وسوف يكون الرد عليك برسالة بها النتيجة.