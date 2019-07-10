اليوم السابع يعلن عن منصة التسجيل لنتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

أصبحنا الآن على بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 بجميع محافظات الجمهورية، ومازال البحث قائماً على كيفية الإستعلام والحصول على النتيجة فور إعتمادها وظهورها بشكل رسمي منذ إنتهاء ماراثون الثانوية العامة الذي إنتهى يوم الأربعاء 3 يوليو من الشهر الجاري، وبتصريحات السيد/ خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للإمتحانات بالمؤتمر الصحفي الذي أُقيم بديوان عام وزارة التربية والتعليم التي أفادت بالموعد المتوقع للإعلان عن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري وذلك من خلال مؤتمر الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة.

وقد صرح سيادته بأنه يمكن الإستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة، هذا وقد أتاح موقع ” اليوم السابع ” خدمة الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها من بإسم ورقم جلوس الطالب، وفيما يلي نعرض لكم كيفية الإستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة بالإضافة إلى موقع اليوم السابع.

نتيجة الثانوية العامة 2019 بجيمع المحافظات بالإسم ورقم الجلوس.

ومن خلال موقع ” نجوم مصرية ” نقدم لكم رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع ” اليوم السابع ” الذي أطلق منصة خاصة للتسجيل عبرها والحصول على النتيجة فورها ظهورها، كما يتم الإستعلام عن النتيجة بالإسم ورقم الجلوس بالإضافة إلى رقم الهاتف والمحافظة والشعبة المنتمي إليها الطالب.

وقد أعلنت وزراة التربية والتعليم عن نسبة النجاح من العينة العشوائية لعدد من الطلاب والتي جاءت كالتالي:-

الفيزياء 85.4% – الإنجليزية 90% – الكيمياء 83.4% – الأحياء 91.5% – الاستاتيكا 85.1% – الجغرافيا 94.9% – علم النفس والاجتماع 95.5% – التاريخ 78.2% – – الفلسفة والمنطق 94.1%.

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة.

وكما أشرنا من قبل فيمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع اليوم السابع وذلك بتسجيل البيانات الخاصة المطلوبة بالإضافة إلى بوابة الثانوية العامة من خلال الإسم ورقم جلوس الطالب، وفي حالة تعذر الحصول على النتيجة الخاصة بكم فيمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب لنوافيكم بها فور ظهورها.

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.