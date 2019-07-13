اليوم السابع يوفر بشكل حصري نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وزارة التعليم

تجرى الان عمليات البحث من جانب طلاب الصف الثالث الثانوى نتائج الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية وقد أكد وزير التربية والتعليم المصري في خلال مؤتمره الصحفى أن نتيجة الثالث الثانوى سوف يتم رصدها غداً الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019

وبعد أن تمت الإمتحانات داخل اللجان المصرية بصورة مميزة للغاية أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بإعلان النتيجة الإشتراك مع موقع اليوم السابع الذي يوضح النتيجة بصورة سريعة للغاية موفراً على الطالب المعاناه من السيرفرات التي تقف أثناء عمليات البحث للثانوية العامة، تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية لرصد النتيجة.

وزارة التربية والتعليم

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري وبوابة الثانوية العامة بالإضافة إلى موقع اليوم السابع الموضح أعلى المقالة مع أمنياتنا بالتوفيق للجميع.

ينتظرجميع طلاب الصف الثالث الثانوى أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد أن قام وزير التربية والتعليم بالتصريح على انه سيعتمد النتيجة في الساعات القادمة من الان، وسوف يعلن النتيجة بعدها تابعونا لرصد نتيجة الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.