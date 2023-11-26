اليوم الأحد 26 نوفمبر موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بمدارس الرياض

اليوم يعود أكثر من ١.٢ مليون طالب إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل إكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

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وأشار عبد السلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض إلى اكتمال التجهيزات والاستعدادات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لكافة المدارس وتوزيعها على الطلاب مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بالمتابعة مع الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، وذلك بالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب ولأسرهم من الناحية الاجتماعية والنفسية والتربوية، وأكد على أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون ابتداءً من الساعة 6:45 صباحاً حتي بداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً.

وأكد عبد السلام الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

الإعلان عن موعد عودة الدراسة

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد عودة الدراسة في شتي المراحل الدراسية فضلا عن الجامعات للفصل الدراسي الثاني، بعد نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية، لذلك أصبح الطلاب في حيرة وترقب لمعرفة التوقيت النهائي لبداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، كما رغب بعض أولياء الأمور والطلاب من اجل معرفة التقويم الدراسي الخاص بالفترة القادمة من الدراسة.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كشفت عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي في المملكة، وتم نشر التقويم من أجل الاستعداد للفترة القادمة حيث جاءت الخطة كالتالي: