اليوم إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2019 من تنسيق الجامعات للثانوية العامة الدور الأول خلال الساعات القادمة من خلال عقد مؤتمر صحفي، حيث أغلق باب التنسيق الأحد الماضي وكان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 320 درجة فأكثر للقسم العلمي، بينما كان الحد الأدنى للقسم الأدبي 279 درجة فأكثر، نظراً لارتفاع نسبة التنسيق هذا العام عن الأعوام الماضية، أما عن التظلمات وتقديم طلب التحويل وتقليل الاغتراب فمن خلال بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

وفي هذا الصدد لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة عليكم التأني في كتابة الرغبات ولكل شخص لم يحالفه الحظ في المرحلة الثانية ما زالت الفرصة موجودة في تنسيق المرحلة الثالثة والأماكن الشاغرة في الكليات والجامعات المرحلة الثانية وعند التسجيل عليكم متابعة رابط خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق، كما يمكنكم معرفة مواعيد عمل مكاتب التنسيق التي تبدأ عمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وذلك في كل مرحلة من التنسيق.

إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2019

أتاحت وزارة التعليم رابط موقع بوابة الحكومة المصرية التي من خلالها يمكنك استعلام نتيجة المرحلة الثانية التي سوف يتم إعلانها اليوم، وبعدها يتم تحديد موعد تقديم التحويلات أو تقديم طلب تقليل اغتراب أو التظلمات، كل ذلك من خلال الموقع بطريقة إلكترونية بسيطة برقم السري الخاص بكل طالب، فضلاً عن الخدمات الأخرى التي تقدمها خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.