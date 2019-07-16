تعرف على أسماء أوائل التاسع سوريا 2019 74,44% من خلال رابط سريع ومباشر (moed.gov.sy) برقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية والتعليم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا نجوم مصرية في سوريا الحبيبة يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي شهادة التاسع سوريا 2019 التي يترقب إعلانها بين لحظة وأخري اليوم الأربعاء 17/7/2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم السوري ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لأبنائنا طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعليم السورية.

أسماء أوائل التاسع سوريا2019 رسمياً

صبا محمود حماد. رنيم انطوان الناصيف الشيخ. أسامة فرانس عقميق. كليم جورج سلوم. سها سلامة صالح. اليسار ياسر صيوح. زينب كامل زيود. جورج رامي حمودي. كلوديا سامر الضاهر. خالد سنيب العشابي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسبة النجاح العامة لشهادة التعليم الأساسي التاسع سوريا 2019 بنسبة نجاح 74,44% وهي نسبة جيداً جداً وخلال ساعات قليلة سترفع الوزارة النتيجة عبر رابط جديد للاستعلام عن النتيجة وهو رابط moed.gov.sy

متابعينا دقائق وترفع النتيجة على موقع الوزارة، وتشير التوقعات إلي أن المجاميع هذا العام مرتفعة مقارنتا بالأعوام السابقة، ونحن من خلال التحديثات والمتابعة للأخبار سنكون معكم فور إعلان النتيجة، ورفعها فتابعونا لتتعرفوا على النتيجة فور رفعها على المواقع المختصة لإعلان النتائج،متابعينا نحن معكم لحظة بالحظة لمتابعة نتيجة إتمام الشهادة التعليم الأساسي، شهادة التاسع السوري الدورة الأولى، ويعقد السيد وزير التربية والتعليم الآن المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة، وبعد انتهاء المؤتمر ستعلن في جميع المحافظات السورية، ونحن سنوافيكم بالنتيجة فور رفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

من المنتظر أن يعقد اليوم السيد الدكتور وزير التربية والتعليم السوري /عماد العزب مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة التاسع سوريا 2019 ونسبة النجاح العامة وكل تفاصيل النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا2019

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة يمكن لجميع الطلبة والطالبات في جميع محافظات سوريا الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب والاسم واسم المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السورية. أوالدخول على رابط التليجرام لإعلان النتائج. اختيار نوع الفرع. تحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب. إدخال رقم الاكتتاب. الضغط على زر بحث أو عرض النتائج.

موعد إعلان نتيجة التاسع سوريا2019

انتهت كافة أعمال التصحيح والمراجعات النهائية لتصحيح كراسات الامتحانات، ولم يتبقى إلا اعتماد النتيجة من قبل السيد الدكتور وزير التربية والتعليم السوري، وعقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، وهذا ما سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد المؤتمر ستعلن النتيجة على المواقع المذكورة أعلاه.