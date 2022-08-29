اليكم مؤشرات تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات بجميع المحافظات ومواعيد التقديم

شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور، بشأن تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات، وهو التنسيق الذي يهتم بالتعرف عليه آلاف من الطلاب الذين قد أتموا مرحلة التعليم الثانوي الفني خلال الفترة الأخيرة، فقد صرحت وزارة التعليم العالي عن موعد بداية التسجيل في تنسيق دبلوم تجارة، وكذلك الحد الأدنى الخاص بالتنسيق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات

وقد صرح وزير التعليم العالي رسميا أنه من المقرر أن يتم البدء رسميا في تسجيل تنسيق دبلوم تجارة 2022 نظام 3 سنوات بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم، وذلك بهذا أن يتم التسجيل والالتحاق بالكليات والجامعات والمعاهد المصرية، كما قد أكد رسميا على أن مجموع تنسيق دبلوم التجارة لجميع الطلاب جاء على نحو 75% كحد أدنى، كما قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك بعض الشروط والتي تتمثل في ضوابط الالتحاق بالكليات والجامعات، وقد أشارت الوزارة إلى أن التسجيل سوف يكون إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي للتنسيق الإلكتروني، وكذلك يجب أن يتم إجراء نفس القواعد التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية.

مؤشرات تنسيق دبلوم تجارة 2022

وبناء على المؤشرات الخاصة بالقبول في الجامعات والمعاهد الفنية لطلاب دبلوم تجارة 2022 بنظام ثلاث سنوات، فقد جاءت على النحو التالي.