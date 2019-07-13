نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر رابط اليوم السابع

بشكل رسمي أعلنت وزارة التربية و التعليم المصرية أنها اعتمدت نتيجة الثانوية العامه 2019 ، وذلك بعد القلق الذي أصاب جميع طلاب الصف الثالث الثانوي لفترة طويلة بسبب تأخر ظهور نتيجة الامتحانات، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط مباشر من وزارة التربية والتعليم المصرية، نقدم لكم هذا الرابط مرفقاً بالمقال، مع شرح مبسط للحصول على النتيجة خطوة بخطوة.

الوزير يهنأ العشر الأوائل في الثانوية العامة 2019 هاتفياً

وكما جرت العادة كل عام، قام وزير التربية والتعليم بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل في الثانوية العامه وهنأهم بنفسه لنجاحهم وتفوقهم وذلك بعد اعتماد النتيجة من الوزارة مباشرةً، وكانت هذه التهنئة الهاتفية بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، والذي قد أعلن موعد اقتراب نتيجة الامتحان منذ أيام قليله.

و بحسب ما أعلنه خالد عبد الحكم فإن الأوائل مقسمين كالآتي : عدد الأوائل فى شعبة العلمى علوم بلغوا 14 طالب وطالبه، وعدد 10 طلاب في علمى رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس

و في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، تم الاعلان عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامه هذا العام، والتي بلغت 78.6 % من إجمالي حوالي 699 الف طالب وطالبه هم عدد المتقدمين للامتحانات العام الحالي.

كما بلغ عدد الأوائل الذين تم تكريمهم هذا العام كأوائل الثانوية العامه 40 طالب وطالبه، كان منهم 34 طالب في المدارس الحكومية و2 بمدارس المتفوقين و 3 طلاب دمج وطالب من المدارس ذوي القدرات ( إس تيم )

تنسيق الثانوية العامه 2019

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الثانوية العامه سيتم على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه بعد اعلان النتيجة رسميًا في المدارس، وسيتم أعلان النتيجه في المدارس صباح الغد ليبدأ العد التنازلي لبدأ المرحلة الأولى .

كما أكدت الوزارة أن تنسيق الثانوية العامه كما هو المعهود عليه كل عام، ولا نية لدى الوزارة حتى الآن في تغيير هذا النظام، كما سيتم اعلان الحد الأدنى للمرحله الأولى خلاص الساعات القليلة بعد اعلان النتيجة في المدارس صباح الغد.

رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نرفق اليكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع برقم الجلوس وهذا عند ظهورها فورأ.