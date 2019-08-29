الوزراء ينفى تبكير موعد بدء الدراسة ويحدد الموعد النهائى لبداية العام الدراسى الجديد

بعد انتشار شائعات عن تبكير موعد بدء الدراسة ليوم 15 سبتمبر المقبل، نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزاراء تلك الشائعات، حيث تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أكدت على عدم صحة تلك المعلومات، وأوضحت بأن موعد بدء الدراسة سيكون يوم 11 سبتمبر للصفوف الأولى وهى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بينما تكون لباقى الصفوف الدراسية يوم 21 سبتمبر 2019، وان ما تردد حول هذا الشأن هى شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

كانت وزارة التربية والتعليم قد انتهت من تدريب معلمى رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية على النظام التعليمى الجديد، وكذلك الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لتلك الصفوف، استعداداً لبدء عام دراسى جديد.

وأكدت التعليم بأن هناك شكل جديد للكتب فى مرحلة رياض الأطفال مختلف عما سبق، فى مواد (اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية – التربية الدينية)، وإعداد كتاب للصف الثانى الابتدائى، وذلك استجابة لأولياء الأمور، وكذلك إعداد كتاب مستوى رفيع فى اللغة الانجليزية لكل من الصف الأول والثانى الابتدائى.

وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى وجميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر المعلومات، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من أى معلومة قبل نشرها.