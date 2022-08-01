الوثائق المطلوبة لـ تسجيل الطلاب الجدد في جامعة الحدود الشمالية إلكترونيًا وأخر موعد للتسجيل

قامت منذ قليل جامعة الحدود الشمالية بتحديد الوثائق والمستندات المطلوبة التسجيل للطلاب الجدد، مؤكدة أن جميع الأوراق يتم تحميلها عبر الإنترنت ولا يتم استلام أي منها يدويًا، وعلى وجه التحديد فقد أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن توفر خدمة الدعم التكنولوجي لتحميل الأوراق اللازمة للتسجيل في بعض المواقف والرد على استفسارات القبول.

تحدد جامعة الحدود الشمالية الوثائق اللازمة

كما هو موضح أدناه ، أعلنت جامعة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي على Twitter أن الأوراق التالية مقدمة عبر الإنترنت ولن يتم قبول أي طلبات ورقية تُسلم باليد وسوف نوفر لكم كافة المستندات المراد رفعها بالتفصيل.

جامعة الحدود الشمالية تحدد الوثائق المطلوبة

وقد أوضحت الجامعة، جامعة الحدود الشمالية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على “تويتر” بإن المستندات والوثائق المطلوبة يتم رفعها إلكترونيًا على الموقع الرسمي ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية أو يدوية ووفرنا لكم التفاصيل :-

في حالة أن الطالب أجنبي من أم سعودية يتم إرفاق الوثائق التالية

إثبات شهادة الميلاد للأم

إثبات جواز السفر

إحضار الهوية الوطنية للأم

أما للطلاب الغير سعودين من أم غير سعودية إحضار سجل العائلة

إثبات صلة الطالب بالمنطقة يتم إثبات المتطلبات التالية

إحضار إثبات سكن لأحد الوالدين مع توفير صك ملكية أحد الوالدين.

إحضار إثبات خطاب عمل لأحد الوليد مضاف إليه الهوية الوطنية.

وعلى من لم تظهر بياناته على بوابة القبول يجب عليه إرفاق الوثائق التالية :-

شهادة الثانوي العام

نتيجة التحصيلي

نتيجة القدرات

إحضار الهوية الوطنية

رابط الدعم الفني لرفع المستندات في جامعة الحدود الشمالية

ومن جانبه فقد أضافت جامعة الحدود الشمالية والتي من خلاله يمكن رفع المستندات إلكترونياً من خلال رابط الدعم الفني التالي (اضغط هنا)

في الخطوة التالية :-

فتح باب التسجيل بـ جامعة الحدود الشمالية :

وسوف يبدأ التسجيل في جامعة الحدود الشمالية في كافة الكليات المعلن عنها بداية من يوم الأحد الموافق 02/01/1444 هـ الموافق 31/07/2022، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 06/01/1444 هـ الموافق 04/08/2022 م.