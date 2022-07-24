النتيجة على الأبواب…موعد ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

اقترب موعد الاعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وذلك من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف بمصر عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات للطلاب مباشرة، وقد انتهت بالفعل مراكز التصحيح من أوراق كافة المواد يوم الأربعاء السابق، وبدأت أعمال الرصد والمراجعة منذ يوم الخميس، وذلك تمهيداً لاعتماد نتائج الطلاب من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واعلانها في الموعد المحدد لها وهو آخر شهر يوليو الحالي على البوابة الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف.

اختبارات الثانوية الأزهرية 2022

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تصحيح أوراق اختبارات الثانوية الأزهرية، بدأت يوم السبت الماضي السادس عشر من يوليو، ومنذ ذاك الوقت قامت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بعدة جولات يومية على ستة عشر مركز للتصحيح، مع التشديد على المصححين بأهمية الدقة أثناء التصحيح، ويُذكر أنه قد اختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو، ومنذ ذلك الوقت ويترقب الجميع نتائج الثانوية الأزهرية 2022.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022

هذا وقد أدى امتحانات الثانوية الازهرية عدد كبير من الطلاب والطالبات يبلغ عددهم تقريبا 139000 طالب وطالبة بمختلِف الأقسام، فقد بلغ عدد الطلاب بالقسم الأدبي 91392 طالبا، بينما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 46648 طالبا، وفي شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية، وقد أكد قطاع المعاهد الأزهرية بأن إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2022 للدور الأول في نهاية شهر يوليو الجاري، أما بالنسبة لاختبارات الثانوية الازهرية الدور الثاني فسوف تكون يوم عشرين من أغسطس.

وأكد مصدر لوسائل الإعلام المحلية المصرية بأن النتائج لهذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وأضاف أن عملية التصحيح تمت بدقة عالية تنفيذا لتوجيهات وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، الذي أكد على ضرورة إعطاء كل طالب حقه، وأشار بأن النتيجة سوف تعتمد في أحد الأيام التالية الخميس الثامن والعشرين أو السبت ثلاثين أو الأحد واحد وثلاثين من شهر يوليو، وأشار أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سوف يهنئ الطلاب الأوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًا كما هو الحال كل عام إلى جانب منحهم هدايا قيمة تقديرا لتفوقهم.

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

سوف تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022م عن طريق رابط البوابة الإلكترونية للأزهر، وهذا بناء على ما جاء عن رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم، وتوجد خمسة خطوات فقط على الطالب اتباعهم للحصول على نتيجته، وهذه الخطوات هي: