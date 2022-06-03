“النتائج المتاحة” رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 من الرابط الرسمي للوزارة

صرح وزير التربية والتعليم السيد طارق شوقي، بأنه نتيجة الصف الثاني الثانوي جاري اعتمادها حالياً ومن المتوقع أن يتم عرضها خلال أيام على موقع النتيجة الرسمي، لوزارة التربية والتعليم وسوف يكون على الأقصى من منتصف شهر يونيو الحالي، ويجري اعتماد نتيجة الشهادة الصف الثاني الثانوي خلال رصد جميع الدرجات وليس التقديرات مثل ما حدث في الترم الأول، وأوضح السيد الوزير بأن النتيجة سوف تشتمل على نتيجة الترم الأول والثاني مجمعة سوياً، وسوف تظهر على رابط الموقع الوزارة الرسمي، وسوف ندلك اليوم على طريقة البحث عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالخطوات من الموقع الرسمي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بجميع المحافظات

شهدت مواقع البحث، ومواقع رصد النتائج الكثير من البحث خلال هذه الفترة في جميع الصفوف، ويجري حالياً البحث عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، ولما يشكله هذا العام من تحديد لمستوى الطالب، ويمكنك البحث من خلال الاسم أو من خلال رقم الجلوس وإليكم الخطوات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

إليكم الخطوات التي يمكنكم منها الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالخطوات الرسمية من موقع الوزارة:

أولاً قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أضغط على أيقونة استعلام على نتائج الطلبة.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

حدد المرحلة الدراسية التي تبحث عن نتيجتها.

اكتب البيانات كاملة، سواء رقم الجلوس أو الاسم.

اضغط استعلام عن النتيجة.

سوف تظهر لك نتيجة الصف الثاني الثانوي للطالب.

وبالتوفيق لجميع الطلاب ونتمنى فرحة لأولياء الأمور.