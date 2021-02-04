الموعد الرسمي لإمتحانات المعاهد الفنية الدور الأول والتخلفات 2021

إزدادت التساؤلات المطروحة كثيرا من قبل الطلاب عن الموعد الخاص بإمتحانات المعاهد الفنية الخاصة بالدور الأول لإمتحانات الفصل الدراسي وكذلك التخلفات لعام 2021، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤخرا بشأن أداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للمعاهد الفنية المختلفة في كافة انحاء محافظات مصر، وذلك بالنسبة للدور الاول وكذلك التخلفات، وكان القرار قد شكل الموعد الرسمي لإجراء الإمتحانات بعد أن تم تأجيلها خلال الفترة الماضية من قبل الوزارة، وسوف نعرض الآن من خلال هذا المقال الموعد الرسمي الخاص بإمتحانات الفصل الدراسي الأول للمعاهد الفنية وكذلك التخلفات.

موعد إمتحانات المعاهد الفنية الدور الأول 2021

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرار مؤخرا يتضمن الموعد الخاص بأداء إمتحانات المعاهد الفنية، وذلك بالنسبة للفصل الدراسي الأول، حيث أعلن الوزير ان الإمتحانات سوف يتم أداءها مباشرة بعد إنتهاء اجازة منتصف العام الدراسي، حيث تم تحديد الخريطة الزمنية الخاصة العام الدراسي، بداية من إمتحانات الفصل الدراسي الأول الدور الأول وكذلك التخلفات، مرورا بموعد بدأ الفصل الدراسي الثاني، وكذلك موعد أداء آمتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية، حيث تضمن القرار الذي تم إصداره من قبل الوزارة أن عملية إجراء الإمتحانات العملية وكذلك الامتحانات التحريرية للمعاهد المختلفة بداية من يوم السبت الموافق 20 من شهر فبراير، على ان تتم بعد إنتهاء اجازة الفصل الدراسي الأول.

موعد تخلفات المعاهد الفصل الدراسي الأول

وتتضمن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا موعد خوض الطلاب إمتحانات التخلفات، الخاص بالفصل الدراسي الأول، على ان تبدأ إمتحانات التخلفات بداية من يوم 27 من شهر مارس القادم 2021، كما تضمن القرار أيضا أن العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية تتوقف في كافة المناسبات الرسمية والأعياد، على ان يتم بدأ الدراسة واستئنافها بشكل رسمي بالنسبة للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 21 من شهر مارس، كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من اصابة الطلاب بعدوى فيروس كورونا، وذلك حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب في ظل الظروف التي نخوضها.