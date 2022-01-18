المهندسة آلاء ماهر مندوبة التعليم العالي تزور جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء لتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بالجامعة

مهند شرف

أجرت المهندسة آلاء ماهر بمكتب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية بجامعة الفيوم اليوم الثلاثاء 18 يناير لمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وضمن إطار حرص الجامعة على الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء الجارية في أسرع وقت ممكن.

المهندسة آلاء ماهر مندوبة التعليم العالي تزور جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء لتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بالجامعة 2 18/1/2022 - 10:26 م

كان برفقة المهندسة آلاء ماهر كل من المهندسة نسرين رياض مدير عام الشئون الهندسية، والعديد من المهندسين بالإدارة الهندسية.

المهندسة آلاء ماهر مندوبة التعليم العالي تزور جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء لتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بالجامعة 1 18/1/2022 - 10:26 م

تضمنت جولة المهندسة آلاء ماهر المرور تفقد مبنى المجمع الطبي الذي يضم كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية التمريض، بالإضافة إلى المعامل المركزية والمبنى الجديد الخاص بكلية رياض الأطفال، ومبنى إسكان الطالبات الجديد، وكذلك معامل الاختبارات.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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