يرغب الطالب في معرفة الملغي من منهج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 لجميع المواد بالصفحات، ليصل إلى المحذوف من الدروس بشكل دقيق قبل الامتحان، للتأكد من استذكار جميع المقرر الدراسي الذي يدخل في امتحانات نهاية العام.

الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الثاني الإعدادي ترم ثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بعض الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وذلك للتسهيل على الطالب وتخفيف المنهج.

يمكنك معرفة الدروس والأجزاء التي لن تدخل في امتحانات نهاية العام الدراسي من خلال الجدول التالي:

المادة الأجزاء الملغية اللغة العربية درس اختراعات عربية من 17 إلى 20 حياة للحياة نثر من 42 إلى 44. الدراسات الاجتماعية خيرات وطننا العربي (الدرس الثالث الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي). الوحدة الرابعة روائع الحضارة الإسلامية (الدرس الثالث روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب). الوحدة الخامسة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة (الدرس الثاني المشاركة التطوعية). الرياضيات الوحدة الأولى الدرس السادس ( التحليل بإكمال المربع 15- 16، تمرين 1،6 صفحة 6 بالكامل- نشاط بنهاية الوحدة صفحة 9). الوحدة الثانية تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8-9-10 صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 18- واختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18). الوحدة الثالثة الدرس الأول الاستدلال الاحصائي فقط تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى رقم 10 صفحات 19 و20 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 21. الوحدة الرابعة الدرس الأول تساوي مساحتي متوازيي الأضلاع برهان نظرية 1 فقط صفحة 39. الوحدة الرابعة الدرس الثاني تساوي مساحتي مثلثين برهان نظرية 2 فقط صفحة 43- برهان نظرية 3 فقط صفحة 46. الوحدة الخامسة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30- 41. العلوم الوحدة الثانية الدرس الأول نشاط 1 بيان مفهوم درجة الصوت فقط الصفحة 27. الوحدة الثانية الدرس الثاني تطبيق حياتي الصفحة 36 و37 و38. الوحدة الثانية الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء إلى ابحث عبر بنك المعرفة المصري صفحة 43 و44. الوحدة الثالثة الدرس الثاني أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي غطاء قاعدة الحمام الطبي صفحة 64 و65. اللغة الإنجليزية Reviwe c from p32- p33/ unit 12 from p54 to p63/ review d from p64 to p65.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

تختلف امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني من محافظة إلى أخرى، إلا أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.