الملغي من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023.. “اعرف الدروس المحذوفة قبل الامتحان”

يسعى العديد من الطلاب إلى معرفة الملغي من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 خلال الفترة الراهنة، وذلك قبل بداية الامتحانات، حتى يتم التركيز على المقررات الدراسية التي لن يخرج منها الامتحان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 لجميع المواد الدراسية، للتخفيف عن الطالب.

الدروس المحذوفة من من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

تستطيع مطالعة المحذوف من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالصفحات من خلال الجدول التالي:

المادة الأجزاء الملغية اللغة العربية درس هيا نتشجع بأخلاق كريمة من 14 إلى 16 – نصائح من 50 إلى 52. الدراسات الاجتماعية الوحدة الأولى المناخ والنبات الطبيعي (الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري). الوحدة الخامسة المواطنة الصالحة (الدرس الثاني المواطنة حقوق وواجبات، والدرس الثالث أنت والقانون). الرياضيات الوحدة الأولى الدرس الثاني: القوى الصحيحة غير السالبة تمرين 1- 2 مسألة رقم 5 صفحة 3. الدرس الخامس: ترتيب إجراء العمليات الرياضية تمرين ( 1-5) صفحة 5 الدرس الثامن: حل المتباينات في ن تمرين 1- 8، مسائل رقم 5- 6 صفحة 9. الوحدة الثانية الدرس الأول العينات الشرح 20-21 تمرين 2-1 صفحة 13 – نشاط بنهاية الوحدة صفحات 17 و18. الوحدة الثالثة تمرين رقم 3- 1 مسألة رقم 7 صفحة 22- تمرين رقم 3-6 مسألة رقم 5 صفحة 32- نشاط بنهاية الوحدة صفحات 41-42. اللغة الإنجليزية Reviwe c from p32- p33/ unit 12 from p54 to p63/ review d from p64 to p65. العلوم الوحدة الأولى الدرس الثالث من أول التفاعلات الكيميائية في حياتنا إلى نهاية النشاط البحثي، الصفحة 20- 21 إلى نهاية النشاط البحثي. الوحدة الثانية الدرس الأول المولدات والمحركات الكهربائية صفحة 28، ثالثًا القوى النووية- الدرس الثالث من أول أ بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية صفحة 38 و39. الوحدة الثالثة الدرس الأول الأجرام السماوية كله صفحة 49 و50 و51.

امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لكل محافظة منذ فترة، حتى يتمكن الطالب من استذكار دروسه جيدًا قبل بداية الامتحانات.