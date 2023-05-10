‏الملغي من المنهج ‏الدراسي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جميع المواد الدراسية

‏يرغب الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 معرفة الملغي من المنهج ‏الدراسي الترم الثاني بكافة المواد الدراسية حتى يستطيع الطلاب مراجعة المواد ‏المقررة عليهم دراسياً و‏خلال هذا المقال سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

‏المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني ‏2023

‏ابعت وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن الجزء المحذوف من المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي حتى يستطيع الطلاب مراجعة المواد الدراسية المقررة عليهم جيدا حيث يتمثل الجزء المحذوف الآتي:

‏المحذوف من مادة اللغة العربية ‏من ‏درس رسالة إلى ابني من صفحة 20 حتى 22.

‏المحذوف من مادة الدراسات الاجتماعية في الوحدة الأولى الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم ‏أولا الدرس الأول النشاط الزراعي وموارده في العالم والدرس الثاني الرعي و الثروة الحيوانية والسمكية في العالم والدرس الثالث النشاط التعديني في العالم.

‏بالنسبة للجزء الملغي من التاريخ في الوحدة الثالثة ‏ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي ‏الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952.

‏ثورة يوليو الصراع العربي الإسرائيلي الجزء المحذوف الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية والدرس الثالث حرب أكتوبر 1973.

‏‏ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي الجزء المحذوف الدرس الخامس ثورة 25 يناير 2011 و ثورة ‏30 يونيو 2013.

‏الوحدة الرابعة الجزء المحذوف الحياة السياسية والعلاقات مصر الدولية الدرس الأول الحياني أبيه والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني.

‏الجزء المحذوف في الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

‏بالنسبة للجزء الملغي من التاريخ في الوحدة الثالثة ‏ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي ‏الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952. ‏ثورة يوليو الصراع العربي الإسرائيلي الجزء المحذوف الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية والدرس الثالث حرب أكتوبر 1973. ‏‏ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي الجزء المحذوف الدرس الخامس ثورة 25 يناير 2011 و ثورة ‏30 يونيو 2013. ‏الوحدة الرابعة الجزء المحذوف الحياة السياسية والعلاقات مصر الدولية الدرس الأول الحياني أبيه والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني. ‏الجزء المحذوف في الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية. الجزء المحذوف من مادة الرياضيات في الوحدة الأولى هو الدرس الثالث حل معادلة تين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية ‏كل ثلاثة واثنين وصفحة 12 بالكامل.

‏الجزء المحذوف بنشاط نهاية الوحدة الصفحة الرابعة والخامسة بجانب اختبارات الوحدة مسائل ‏5-6 صفحة السادسة.

‏المحذوف من الوحدة الثانية نشاط نهاية الوحدة رقم الصفحة 12.

المحذوف من الوحدة الثالثة الدرس الثاني تمرين رقم 2-3 ‏مسائل رقم 5-6-7 ‏الصفحة رقم 15 والنشاط بنهاية الوحدة الصفحة رقم 16.

الوحدة الرابعة‏ المحذوف الدرس الثاني برهان النظرية الصفحة رقم 67 برهان النظرية التمرين المشهور رقم 1 الصفحة 7 ‏ورقم 2 الصفحة 72.

‏الوحدة الخامسة المحذوف الدرس الثالث ‏برهان نظرية 2 ‏الصفحة رقم 74 ‏و الدرس الخامس برهان نظرية 3 ‏الصفحة رقم 83 والدرس السادس نظرية 1 ‏هذا رقم 87 و5 الصفحة رقم 93.

‏الجزء المحذوف بنشاط نهاية الوحدة الصفحة الرابعة والخامسة بجانب اختبارات الوحدة مسائل ‏5-6 صفحة السادسة. ‏المحذوف من الوحدة الثانية نشاط نهاية الوحدة رقم الصفحة 12. المحذوف من الوحدة الثالثة الدرس الثاني تمرين رقم 2-3 ‏مسائل رقم 5-6-7 ‏الصفحة رقم 15 والنشاط بنهاية الوحدة الصفحة رقم 16. الوحدة الرابعة‏ المحذوف الدرس الثاني برهان النظرية الصفحة رقم 67 برهان النظرية التمرين المشهور رقم 1 الصفحة 7 ‏ورقم 2 الصفحة 72. ‏الوحدة الخامسة المحذوف الدرس الثالث ‏برهان نظرية 2 ‏الصفحة رقم 74 ‏و الدرس الخامس برهان نظرية 3 ‏الصفحة رقم 83 والدرس السادس نظرية 1 ‏هذا رقم 87 و5 الصفحة رقم 93. ‏المحذوف من مادة العلوم الوحدة الثانية الدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.

‏والمحذوف من الوحدة الثالثة الدرس الأول العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي.

‏المحذوف من الوحدة الرابعة الدرس الأول العلم والتكنولوجيا.

‏والمحذوف من الوحدة الثالثة الدرس الأول العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي. ‏المحذوف من الوحدة الرابعة الدرس الأول العلم والتكنولوجيا. ‏المحذوف من مادة اللغة الإنجليزية

Review C:From 32 to 33

Unit 12: From P54 To P63

ReviewD: From P54 To P65

‏امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

‏من المقرر انه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلانه انه بداية امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يكون في ‏منتصف شهر مايو الحالي ‏لذلك يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي للدخول إلى امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع محافظات الجمهورية.