المعهد الوطني للتدريب الصناعي يبدأ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لحاملي الثانوية العامة

يعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عن بدء برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لحاملي الثانوية العامة وذلك في بيان رسمي له على الموقع الخاص بالمعهد على منصة تويتر، ويمكنك الاطلاع على وظائف جامعة الملك سعود 2022، حيث أن التدريب متاح للرجال والنساء من حملة الشهادة الثانوية داخل المملكة السعودية بحيث يتيح التوظيف في شركات سعودية رائدة في مجالات الغاز والنفط وذلك لعام 1444 الهجري .

المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444

يعتبر المعهد الوطني للتدريب الصناعي واحد من المشاريع الوطنية السعودية الغير الربحية المشتركة بين شركة البترول “أرامكو” السعودية وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الحكومة السعودية، حيث إنه تم تصميم المعهد على أحدث أنظمة التدريب المتميزة والبرامج عالية المستوى، حيث إنه يقدم فرص رائعة ومزايا كبيرة لحملة الشهادة الثانوية السعودية بالإضافة إلى حملة الدبلوم وذلك لتأهيلهم للعمل في صناعات الغاز والنفط والصناعات البتروكيماوية للشركات المتعلقة بالمعهد.

شروط القبول في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 2022

حدد المعهد الوطني للتدريب الصناعي لحاملي الثانوية العامة عن عدة شروط يجب توافرها للمتقدمين للحصول على برامج تدريبية منتهة بالتوظيف وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على الأقل من أم سعودية.

يلزم على المتقدم الحصول على الشهادة الثانوية أو الدبلوم بالإضافة إلى بكالوريوس في التخصصات المطلوبة من المعهد.

ألا يكون المتقدم للتدريب طالب أو موظف في إحدى القطاعات العامة أو الخاصة.

يجب ألا يكون المتقدم للتدريب قد حصل على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي.

يكون سن الطالب ما بين 18 سنة حتى 24 سنة عند بدء الدراسة.

أن يحصل الطالب المتقدم على معدل تراكمي لا يقل عن 75%.

اجتياز اختبار القدرات العامة بمعدل بحد أدنى 65%.

النجاح في اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444

أعلن المعهد عبر صفحته الرسمية بتويتر عن استمارة التقديم بطلب للالتحاق بالمعهد الوطني السعودي للتدريب الصناعي لحاملي الشهادة الثانوية العامة وذلك في منشور رسمي من أجل تسهيل عملية التسجيل كل ما عليك هو الدخول على رابط التسجيل والبدء في تسجيل البيانات الخاصة بك.