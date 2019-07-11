المركز الإعلامي يكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” مما أثار حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور وطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الذين ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر وانهالت التساؤلات حول حقيقة الخبر الذي انتشر بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, للرد مباشرة قبل تفاقم الأمر, وبسرعة التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم نفت هذا الخبر بشكل قاطع، وأكدت أنه لا يوجد أي تسريبات لنتيجة الثانوية العامة ولا صحة على الإطلاق لما تردد حول هذا التسريب الكاذب, وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي أن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بشكل كامل ولا يستطيع اي أحد أن يخترق هذا النظام المؤمن جيدا من قبل الوزارة، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سوف يتم الإعلان رسمي عبر موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وزارة التربية والتعليم.

كما أكدت الوزارة، أن سير العمل بالكنترول الثانوية يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة،كما يتم اختيار مسئولي الكنترول بعناية شديدة وتحريات صارمة من قبِل الجهات المختصة، وكل جزء فيه يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه، مشيرة أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول داخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلي داخل كل كنترول.