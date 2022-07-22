المدارس بتفرحنا.. مفاجئة في عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023 بعد إعلان الخريطة رسميا للمدارس الحكومية والجامعات

بعد الانتهاء من الامتحانات في كل مرحلة من مراحل التعليم يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023، في كل المدارس الحكومية وفي المدارس الخاصة وفي المدارس اللغات أيضاً وفي المدارس الأزهرية حتى يستعدوا لبداية العام ويشتروا الملابس والأدوات المدرسية ويقضوا الإجازة في كثير من الأماكن الذي يفضلوها قبل دخول المدارس، تابعوا معنا في هذه المقالة حتى تتعرفوا على أكثر موضوع يزداد البحث عنه في هذه الفترة.

عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023

بداية العام الدراسي الجديد سوف تكون يوم السبت الموافق يوم 24 من شهر سبتمبر ويكون آخر يوم من أيام الدراسة في هذا العام يوم 6 من شهر يونيو ويستمر هذا العام لمدة 35 أسبوع، وفي هذه المقالة عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023، تكون أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الإجازات 98 يوم وأيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الإجازات 96 يوم من أيام الدراسة.

تعتبر أيام الامتحانات في الفصل الدراسي الأول وفي الفصل الدراسي الثاني من أيام الدراسة.

تكون الامتحانات الشفوية والامتحانات العملية قبل امتحانات نهاية السنة بأسبوع، وفي كثير من المدارس يكون آخر اسبوع من الدراسة والذي يكون قبل الامتحانات مباشرة لمراجعة المناهج.

امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لعام 2022-2023

هذه الفقرة من الفقرات المنتظرة لدى كثير من الطلاب وقد يزداد البحث في نفس الوقت عن عدد أسابيع العام الدراسي الجديد 2022-2023، حتى يتم الاستعداد للعام الجديد بكل دقة.