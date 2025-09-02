افتتاح مدارس مصرية يابانية جديدة بالقاهرة والمحافظات أكتوبر 2025

أعلنت المدارس المصرية اليابانية الجديدة عن فتح باب التقديم لفصول KG1 لاستقبال الأطفال الملتحقين برياض الأطفال للعام المقبل حيث تهدف هذه المدارس إلى تقديم بيئة تعليمية متميزة تعتمد على الأساليب اليابانية في التعليم المبكر مع التركيز على تنمية مهارات الأطفال الذهنية والاجتماعية والإبداعية، كذلك يسمح الرابط الرسمي للوالدين تسجيل أبنائهم بسهولة بما يضمن فرصة متكافئة لجميع الراغبين في الالتحاق بهذه المرحلة الأساسية من التعليم.

المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن افتتاح المدارس المصرية اليابانية الجديدة سيكون خلال أكتوبر 2025 لتشمل عدة مناطق حيوية بالقاهرة مثل:

السيدة زينب.

روض الفرج.

العباسية.

الزيتون .

زهراء مدينة نصر.

غمرة.

القصر العيني.

بدر.

مدرسة الكارما ٢ بالتجمع.

كما سيتم افتتاح مدارس في دميرة بطلخا بمحافظة الدقهلية ومدينة دمياط الجديدة ومنيا القمح بمحافظة الشرقية ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، كما يمثل هذا التوسع خطوة نوعية في المشروع التعليمي المصري الياباني، ويعكس الاهتمام بتوفير نموذج تعليمي متميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع تلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور على التعليم المبكر المستند إلى الأساليب اليابانية.

كما أكدت الوزارة أن التقديم للالتحاق بالمدارس الجديدة مستمر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية مما يتيح للأسر تسجيل أبنائهم بسهولة وضمان فرصة متكافئة للالتحاق بالمرحلة الأولى KG1.