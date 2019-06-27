المدارس العسكرية الرياضية: شروط التقديم وطريقته ونظام الدراسة فيها للعام الدراسي 2019-2020

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول لدفعات جديدة من الطلبة الموهوبين في المجال الرياضي للتقديم في المدارس العسكرية الرياضية بنين، وذلك في عدد من المحافظات، وذلك في إطار المشروع الذي تتبناه القوات المسلحة لصنع أبطال رياضيين على مستوى عالي، وسف نعرض لكم في نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة التقديم في المدارس العسكرية ونظام الدراسة بها وشروط القبول.
شروط التقديم في المدارس العسكرية
توجد المدارس العسكرية الرياضية في كلا من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وألمنيا وأسيوط والسويس، وهي تتبع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وقد أعلن رئيس الجهاز خلال مؤتمر صحفي عن عدد من الشروط الخاصة للتقديم للطلبة في المدارس العسكرية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي وذلك للعام الدراسي 2019-2020، وهذه هي شروط التقديم
- تقبل المدارس العسكرية الطلبة من الذكور فقط.
- يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية المصرية.
- يتم قبول الطالب قي كل المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية طبقا لشروط السن الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها.
- يجب ألا يكون الطالب المتقدم قد تم فصله من أي مدرسة سابقة.
- *يقبل الطالب في المدرسة الواقع فيها محل سكن ولي الأمر.
اقرأ أيضا
تعرف على تنسيق مدارس التمريض العسكري 2019.. أماكن التقديم وشروطه والأوراق المطلوبة وموعد التقديم
نظام الدراسة في المدارس العسكرية
* بالنسبة للمرحلة الابتدائية: يتم تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل على أن يكون مبيت الطالب في منزل ولي أمره.
* بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية: يكون المبيت بالمدرسة، والإجازات تكون لبنظام الراحة الأسبوعية.
*بالنسبة للألعاب الرياضية التي يتدرب عليها الطلبة هي
لجمباز – السباحة – الغطس – ألعاب القوى – رفع الأثقال – الكاراتيه– المصارعة – الجودو– التايكوندو– الملاكمة – الخماسى الحديث – الثلاثى (الترايثلون)– الدراجات – السلاح – التجديف- الرماية
طريقة التقديم في المدارس العسكرية
يتم سحب الملفات وذلك من مقر المدارس الرياضية العسكرية الموجودة بالمحافظات أو مكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات،ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
اختبارات المدارس العسكرية
يجب على المتقدمين أن يقوموا باجتياز عدد من الاختبارات نذكر منها
أولا: الاختبار العلمي: وهو اختبار يهدف إلى تحديد قدرات الطالب ومستواه العلمي.
ثانيا: الكشف الطبي: وذلك لتحديد مدى قدرة الطالب على الالتحاق بهذا النوع من المدارس.
ثالثا: اختبار المهارة: لتحديد مهارة الطالب في ممارسة بعض الألعاب الرياضية.
التعليقات
ينفع اقدم لابنى من تانيه اعدادى طالع تالته
برجاء الإطلاع على الشروط المذكورة
ينفع اقدم لابنى هو طالع تالته اعدادى
راجع شروط التقديم
بعد التخرج من المرحلة الثانوية هل يلحق الطالب بالكلية الحربية
أم غير ذلك
أرجو التفاصيل
نعم
أنا في ثانوي خاص هو ينفع اقدم في الثانويه العسكريه الرياضية
انا مخلص ثانوي صنايع بقالي سنه فكنت عايز اعرف ينفع اقدم ولا لاء
هل يوجد شرط للمجموع للثانوي الرياضي العسكري ؟؟؟؟
المدرسه الثانوية العسكرية الرياضيه بالإسكندرية
عنوانها فين !؟؟؟؟
مفيش للبنات
محافظه القليوبيه له الحق في الثانوبه العسكريه
ممكن العنوان فى القاهرة انا ابنى معاه الابتدائيه
ممكن عنوان للمدرسة العسكرية الرياضية بالأسكندرية بنين
برجاء ارسال مكان المدرس فى القاهرة وارقام التليفونات إن أمكن
ممكن حد يكلمني استفسر منه..
انا احب الثانويه العسكرية واتمنى ان يكون ليا نصيب فيهاا
انا من دمياط
ينفع اقدم لابني من الصف الثالث الاعدادي
معاه بطوله جمهوريه كراتيه وبطوله قطاع شرق الدلتا14 سنه
تنسيق مدرسة الثانوية العسكرية بالاسماعلية 2019
من كام
انا ابني في الصف السادس ازهري نموذجي واريد ان يدخل اعدادي عسكري اريد معرفة شروط التقديم مع العلم لم اشترك له في أي نادي رياضي اريد الرد مشكورا جزاكم الله خيرا
هل كل المدارس العسكرية تعلم هته الرياضات
هل ينفع اقدم في المدرسة في مابين الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني
انا بلعب تايكوندو وحلم حياتي اروحلها
انا امنية حياتى ضابط شرطة
انا فى نفسى اكون طالب فى كلية الشرطة والدى رئيس مباحث بعون الله اكون هناك انا سنى 15
انا ابنى خمس سنين ينفع اقدمله و لازم البطولة ل ابتدائى
ياجماعه مش ممكن حد يدينى رقمه علشان استفسر منه
ممكن رقم التليفون للتواصل
عندى ابنى مرحله ابتدائى معاه بطولات جمهوريه فى النكغوفو ممكن يقدم
انا ابني سنه سته و نفسي يخش المدرسه العسكريه
إن شاء الله تعالي عندي ابني استاذ في الكوره اوريد أن انمي موهبته عن طريق المدارس الثانويه العسكريه واتمني أن يكون له نصيب
إن شاء الله تعالي عندي ابني استاذ في الكوره اوريد أن انمي موهبته عن طريق المدارس الثانويه العسكريه
انا نفسي أقدم لابني بالمرحلة الابتدائيه بس هل يشترط وجود شهاده رياضية بحصوله علي بطوله من نادي رياضي رجاء الرد ولكم جزيل الشكر
ان ابني عاوزه اقدمله في المرحله الابتدائيه هل لاذم شهاده من نادي رياضي انه سبق له تدريب الطفل وحصوله علي شهاده رجاء الرد ولكم جزيل الشكر
انا اسمى محمد على بدر ونفسى اخش الثانوى العسكرى وعندى 13 سنة ونصف وهكمل ال 14 باذن الله فى يوم 26/6/2019 ولكم جزير الشكر
انا بعشق المدرسه العسكريه ونفس اخوش