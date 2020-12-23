المجلس الأعلى للجامعات يعقد جلسته في جامعة الفيوم الشهر الجاري

قال رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات في يوم السبت الموافق 26 من ديسمبر الجاري في جامعة الفيوم، تحت رئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار ، كما يحضر الجلسة وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وعدداً من نواب الوزير.

ويحضر الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات كافة أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة المستجدات التي مرت على العملية التعليمية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عدداً من الموضوعات المتعلقة.

افتتاح عدداً من المنشآت الجديدة التابعة إلى جامعة الفيوم

وأشار رئيس جامعة الفيوم في تصريحاته أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدداً من المنشآت الجديدة التي انضمت إلى جامعة الفيوم وذلك على هامش الاجتماع، ويأتي على رأسها مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، بالإضافة إلى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ومبنى المدرجات المركزية ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني ومبنى ملحق لكلية الآداب، مؤكداً أن جميعها مباني جديدة تم إنشائها بهدف التطوير والتحديث في جامعة الفيوم وإضافة تخصصات جديدة,

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أنه عقب الانتهاء من افتتاح المباني الجديدة سيتم التوجه إلى (نورياس) وهو منتجع الجامعة السياحي ويقع على شاطئ بحيرة قارون لعقد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات، معرباً عن ترحابه الشديد بضيوف الجامعة متمنياً لهم زيارة موفقة ومثمرة.