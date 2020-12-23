المجلس الأعلى للجامعات يعقد جلسته في جامعة الفيوم الشهر الجاري

بواسطة نجوم مصرية

قال رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات في يوم السبت الموافق 26 من ديسمبر الجاري في جامعة الفيوم، تحت رئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار ، كما يحضر الجلسة وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وعدداً من نواب الوزير.

جامعة الفيوم

ويحضر الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات كافة أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة المستجدات التي مرت على العملية التعليمية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عدداً من الموضوعات المتعلقة.

المجلس الأعلى للجامعات يعقد جلسته في جامعة الفيوم الشهر الجاري 1 23/12/2020 - 10:21 ص
جامعة الفيوم وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بها

افتتاح عدداً من المنشآت الجديدة التابعة إلى جامعة الفيوم

وأشار رئيس جامعة الفيوم في تصريحاته أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدداً من المنشآت الجديدة التي انضمت إلى جامعة الفيوم وذلك على هامش الاجتماع، ويأتي على رأسها مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، بالإضافة إلى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ومبنى المدرجات المركزية ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني ومبنى ملحق لكلية الآداب، مؤكداً أن جميعها مباني جديدة تم إنشائها بهدف التطوير والتحديث في جامعة الفيوم وإضافة تخصصات جديدة,

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أنه عقب الانتهاء من افتتاح المباني الجديدة سيتم التوجه إلى (نورياس) وهو منتجع الجامعة السياحي ويقع على شاطئ بحيرة قارون لعقد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات، معرباً عن ترحابه الشديد بضيوف الجامعة متمنياً لهم زيارة موفقة ومثمرة.

Avatar of نجوم مصرية
نجوم مصرية
قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

الضمائر.. أنواعها وإعرابها – للصف الأول الإعدادى

أخبار التعليم

مجلس شئون التعليم في جامعة الفيوم يعلن موافقته على برنامج علم الاجتماع والإعلام…

أخبار التعليم

رئيس جامعة الفيوم يكشف ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

أخبار التعليم

آلية الاختبارات النهائية 1442 عن بُعد الفصل الدراسي الأول من وزارة التعليم عام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.