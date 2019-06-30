المؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني | التسجيل والقبول الموحد واهم البرامج التدريبية (رجال – نساء)

تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من البرامج التدريبية المميزة والتي تخدم كافة الأفراد من الطلاب البنين والبنات، حيث تشهد المملكة العربية السعودية حالة من التطور في التعليم المستمر الحديث، الذي يغذي سوق العمل بخبرات وكفاءات عالية، ومن بينها إنشاء كلية الأمن السيبراني والعديد من الكيات والبرامج التدريبية في مجال التقنية الحديثة، كما أن الكلية التقنية تشكل تغيرا كبيرا في متطلبات سوق العمل الحديثة، وبالتالي يمكنكم التسجيل في المؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني والحصول على أقوى البرامج التدريبية المختلفة، التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن العديد من البرامج التدريبية المختلفة والتدريبي الإلكتروني حيث يمكن للدارس أن يحصل على اكثر من خيار تدريبي من بين خيارات وبرامج تدريبية مختلفة، تمنح هذه البرامج التدريبية من قبل المؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني التي تعزز من خلق فرص عمل جديدة تناسب احتياجات سوق العمل الحديثة.

أعلنت الكلية التقنية في حفر الباطن عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج دبلوم الكلية التقنية المسائي، ابتداءً من اليوم الأحد، في تخصص تقنية الحاسب تخصص “دعم فني”، وتخصص التقنية الإدارية تخصص “محاسبة” برسوم 400 ريال للساعة.

التسجيل في المؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني

من خلال بوابة التسجيل الإلكتروني والقبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني يمكن للدراس الحصول على خيارات تدريبية مختلفة، من بين برامج متعددة تخص الرجال والنساء.

الدخول على متقدم جديد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتابعة.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على التسجيل.

ويمكنكم الدخول على البرامج التدريبية المخصصة للرجال والنساء واختيار البرنامج المناسب لكم.

واليكم الفيديو التوضيحي لدورة اتقن المميزة.

شروط التسجيل في الدبلومات الصناعية

كما العنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول للدبلومات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشيد والبناء وهناك بعض الشروط ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم من أبوين سعودين.

توفر الشهادات التي تؤهله للالتحاق (شهادة الكفاءة المتوسطة – شهادة الصف الثاني الثانوي – شهادة الصف الأول الثانوي).

يشترط عدم حصول المتقدم على شهادة التفوق في مستوى تقديم الشهادة التي يرغب بالالتحاق بها.

يشترط ألا يكون الطالب قد تم فصله منذ فصليين دراسيين سابقين.

واليكم بيان شروط الالتحاق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما توضحها الصورة التالية.