الكلية الحربية التفاصيل الكاملة للتقديم و شروط القبول 2019

يبحث العديد من الشباب عن الكليات الحربية و كليات الشرطة و كليات الجوية لضمان مستقبلها و أن هي اكثر ما يناسب الشباب في الدراسة و المستقبل المهني بعد التخرج

وان الكثير يبحث اليوم عن كيفية التقديم في الكلية الحربية و أيضا عن موعد سحب ملفات التقديم من الكلية الحربية

تنسيق الكلية الحربية 2019

ونقدم لكم اليوم تفاصيل التقديم و كيفية سحب الملفات و شروط اللياقة و القبول في الكلية الحربية وننشر لكم اليوم تنسيق الكلية الحربية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية حيث اكد الفريق احمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي على قبول دفعات جديدة في الكلية من طلبة الثانوية العامة و الثانوية الأزهرية و الشهادات المعادلة و شهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2019

– القيد العائلي للاب

– القيد العائلي للجد ( للوالد )

– القيد العائلي للجد ( للوالدة )

( و على أولياء الأمور سرعة التوجه للمصالح المختصة لاستخراج هذه الأوراق نظرا لأنها تأخذ وقتا طويلا في استخراجها )

موعد التقديم في الكلية الحربية 2019

بدأت عملية سحب الملفات للقبول في الكليات الحربية من مكتب تنسيق القبول في الكليات و المعاهد العسكرية في الكلية الحربية في مقرها بمصر الجديدة بداية من يوم الأحد السابق الموافق ال7 من يوليو الشهر الجاري

في الإسكندرية يتم سحب ملفات القبول في الكلية الحربية من المكاتب الفرعية بنادي الفتح بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية

في أسيوط يتم سحب ملفات القبول في الكلية الحربية بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية و سوف يتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور انتهاء حفل تخرج الدفعة 113 حربية و ما يعادلها من الكليات العسكرية و يتم العمل بالمكاتب الفرعية لسحب ملفات القبول فقط و استلامها

كما يخصص مكتب التنسيق للقبول بالكليات العسكرية على الصفحة الرسيمة للتنسيق ملفات خاصة للتعرف على شروط التقدم و القبول بالكليات العسكرية