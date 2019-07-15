الكلية الحربية| اعرف الخطوات والأوراق الواجب توافرها للالتحاق بالكليات والمعاهد الحربية

الكلية الحربية يبحث العديد من الطلاب خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها من الدبلومات الأخرى عن شروط ونسب الإلتحاق بالكليات الحربية، لذلك هي أمنية للعديد من الطلاب الذين يرغبون في الإلتحاق بالقوات المسلحة هذا وقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس ‘ن قبول دفعة جديدة للكليات الحربية، وأوضح من خلال المؤتمر الحد الأدنى للقبول والاوراق والشروط المطلوبة.

الكلية الحربية وقبول دفعة جديدة

تقبل الكلية الحربية الطلاب الحاصلين على نسبة 70 % فأكثر من خريجي الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي وخريجي الثانوية الأزهرية وما يعادلها من الشهادات الأخرى، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 21 في 1-11-2019.

كما يمكنكم معرفة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2019 للشعبتين العلمي والأدبي.

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة فهي كالتالي.

الأوراق الواجب توافرها

يجب إحضار صورة من القيد العائلى للوالد والقيد العائلي لجد للوالد، القيد العائلي للجد للوالدة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ولا يكون مضى على إصدارها أكثر من عام واحد.

أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون لائق طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية الصادرة من القومسيون الطبى التابع للقوات المسلحة.

أماكن سحب ملفات القبول.

يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة، بداية من يوم 7-7-2019 ومن المكاتب الفرعية بمحافظة الإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب محافظة أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية، فور إنتهاء حفل تخرج الدفعه ( 113 ) حربية، وما يعادلها من الكليات العسكرية، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط .

الجدير بالذكر أن الكلية الحربية شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب لسحب الملفات من مكاتب التنسيق بعد تصديق الفريق أول محمد زكي على قبول دفعة جديدة