الفرق بين نظام انتظام وانتساب في الكليات

كثير من الطلاب الذين في بداية حياتهم الجامعية بعد انتهاء مرحلة الثانوية، يتسائلون حول نظامي انتظام وانتساب الموجودين في كليات مثل كلية التجارة وكلية الحقوق وكلية الآداب، فالفرق بين النظامين ليس فرق جوهري ولكنه يعتمد فقط على الرسوم المدفوعة للكلية، وأيضاً درجات أعمال السنة، وأيضا تنسيق النظامين في الثانوية العامة.







الانتساب

1- هو أن يكون مجموعك 80% مثلاً فى الثانوية العامة، وكلية التجارة تنسيقها من 85% انتظام و80 % انتساب في هذه الحالة سوف تلتحق بالانتساب لأن انتساب يأخذ من مجموع أقل من انتظام.







2- المصاريف أعلى من مصاريف نظام الانتظام.

3- بالنسبة للطلاب الذكور لا توجد لهم تربية عسكرية وهي عبارة عن 15 يـوم يحضرهم طالب الانتظام تحت قيادة عقيد ولا تستطيع أن تأخذ الشهادة إلا بعد حضورها.







4- في حالة حصول طالب انتساب على تقدير في أي سنة من السنين يحق له التحويل للانتظام.

5 – طال انتساب ليس مجبوراً على الحضور في المحاضرات لكنه باستطاعته الحضور إن شاء بعكس طالب انتظام الذي يكون مجبور على حضور 75% من المحاضرات المفروضة على الطلاب.







6 – لا توجد درجات أعمال سنة لطلاب انتساب فقط امتحان آخر العام ونصف العام.

7- بالنسبة لفرص العمل بعد التخرج فلا يوجد فرق بين خريج انتظام وخريج انتساب.

الانتظام

هو النظام الأساسي في الكلية ويخضع لقواعد تحددها الكلية ويتميز بأن المصاريف تكون أقل من انتساب، الحضور مفروض على طلاب انتظام بنسبة 75% من عدد المحاضرات المفروضة، ويفرض سكاشن على طلاب انتظام، وفي الغالب يكون اعضاء هيئة التدريس في انتساب مختلفين عن انتظام وكذلك الإمتحانات تكون مختلفة لكنها تكون في نفس درجة الصعوبة في الإثنين انتساب وانتظام.

في النهاية نستطيع أن نقول أنه لا يوجد فرق كبير بين النظامين والشهادة تكون واحدة في كلا الحالتين ولا يوجد فرق بينهما.