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الغربية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العربي واللغات صباحي ومسائي.

تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 م وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024 م.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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