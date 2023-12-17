الغربية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العربي واللغات صباحي ومسائي.

تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 م وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024 م.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.

الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.

الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.

السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.

الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.

الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.

السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.

الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.

الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.

السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية