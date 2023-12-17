الغربية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العربي واللغات صباحي ومسائي.
تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 م وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024 م.
جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
الفترة الصباحية
الفترة المسائية
جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
الفترة الصباحية
الفترة المسائية
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / اللغة الأجنبية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / المهارات المهنية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
الفترة الصباحية
الفترة المسائية