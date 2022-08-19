الطب والهندسة والصيدلة.. جامعة 6 أكتوبر تُعلن الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022
تعد جامعة 6 أكتوبر أحد أبرز الجامعات في مصر، ويهتم العديد من الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالالتحاق بالجامعة لما تقدمه الجامعة من مميزات، حيث تقدم الجامعة العديد من الخدمات المميزة لطلابها، وتمتلك الجامعة العديد من التخصصات المختلفة منها الطب والجراحة والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها، وأعلنت الجامعة عن الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة للتقديم في الكليات المختلفة وعن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم للعام الجديد 2022-2023.
جامعة 6 أكتوبر تُعلن الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022
يحرص العديد من خريجي الثانوية العامة الالتحاق بجامعة 6 أكتوبر، حيث تعتبر الجامعة من أحد أبرز الجامعات المتواجدة في مصر، وتوفر الجامعة العديد من الخدمات المميزة لطلابها، كما تقوم الجامعة بتقديم أحدث وسائل التعليم والتدريس حرصًا على تخريج جيل قادر على المساعدة في سد احتياجات السوق والمساعدة في تطوير الدولة في مختلف القطاعات.
ونشرت الجامعة الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022، في الكليات المختلفة، وأوضحت الجامعة بأن الحد الأدنى للقبول يختلف باختلاف الكلية كالآتي:
- 82% الحد الأدنى للقبول في كلية الطب والجراحة.
- 80% الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان.
- 74% الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة.
- 78% الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية التمريض.
- 68% الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة.
- 62% الحد الأدنى للقبول في كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية الفنون التطبيقية.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام وفنون الاتصال.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية التربية.
- 55% الحد الأدنى للقبول في كلية السياحة والفنادق.