الطب والهندسة والصيدلة.. جامعة 6 أكتوبر تُعلن الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022

تعد جامعة 6 أكتوبر أحد أبرز الجامعات في مصر، ويهتم العديد من الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالالتحاق بالجامعة لما تقدمه الجامعة من مميزات، حيث تقدم الجامعة العديد من الخدمات المميزة لطلابها، وتمتلك الجامعة العديد من التخصصات المختلفة منها الطب والجراحة والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها، وأعلنت الجامعة عن الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة للتقديم في الكليات المختلفة وعن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم للعام الجديد 2022-2023.

جامعة 6 أكتوبر تُعلن الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022

يحرص العديد من خريجي الثانوية العامة الالتحاق بجامعة 6 أكتوبر، حيث تعتبر الجامعة من أحد أبرز الجامعات المتواجدة في مصر، وتوفر الجامعة العديد من الخدمات المميزة لطلابها، كما تقوم الجامعة بتقديم أحدث وسائل التعليم والتدريس حرصًا على تخريج جيل قادر على المساعدة في سد احتياجات السوق والمساعدة في تطوير الدولة في مختلف القطاعات.

ونشرت الجامعة الحد الأدنى للقبول لخريجي الثانوية العامة 2022، في الكليات المختلفة، وأوضحت الجامعة بأن الحد الأدنى للقبول يختلف باختلاف الكلية كالآتي: