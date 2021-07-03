الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في رياض الأطفال…وخطوات الإستعلام عن نتيجة التنسيق

يرغب الكثير من أولياء الأمور في أن يلتحق أطفالهم برياض الأطفال، حيث تعد رياض الأطفال مرحلة مهمة جدا، لأنها تساعد الطفل على أن يكتسب مهارات جديدة، كما أنها تساعد في بناء شخصية مستقلة له، نظرا لأنها أول مرحلة ينفصل فيها الطفل عن والديه، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه يمكن لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن ثم يمكنهم الإستعلام عن نتائج القبول إلكترونيا أيضا، وذلك بإستخدام الرقم القومي، وفي السطور التالية سنقوم بتوضيح الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل، كما سنذكر طريقة الإستعلام عن نتائج التنسيق.

ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في رياض الأطفال؟

شهادة الميلاد الخاصة بالطفل. صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطفل. عدد (4) صورة شخصية واضحة للطفل. إستمارة التقديم برياض الأطفال.

شروط التسجيل في رياض الأطفال:

إذا كان التسجيل في مدرسة حكومية يجب أن لا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

أما إذا كان التسجيل في مدرسة خاصة فيجب أن لا يزيد عمر الطفل عن 5 سنوات وثلاثة أشهر.

يجب أن يحضر الطفل للمقابلة الشخصية في الروضة إذا تم قبوله إلكترونيا.

خطوات الإستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال: