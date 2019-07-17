الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات الحربية 2019

نتابع معكم من خلال موقعكم نجوم مصرية آخر تطورات الالتحاق بالكلية الحربية وبالاٍضافة اٍلى مرحلة التقديم للكليات الحربية التي تم اٍعلانها من خلال موقع وزارة الدفاع وموقع القوات المسلحة، وهي تعتبر هدف لكثير من الطلاب المختلفين سواء كانوا خريجيين ثانوي عام أو أزهري أو خريجي الدبلومات، وأهم أسباب تعلقهم بالكليات الحربية هو حبهم لوطنهم مصر وأيضاً لما يلقوه من مميزات نتيجة للاٍلتحاق بالكليات الحربية.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال الشروط العامة للاٍلتحاق بالكلية الحربية 2019 بكل فروعها سواء كانت التقديم للكلية البحرية أوكانت الكلية الجوية أوكلية الفنية العسكرية أو كلية الدفاع الجوي أو معهد الفني للقوات المسلحة.

شروط التقديم للكليات الحربية 2019

1-أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين لديهم الجنسية المصرية وليس عن طريق التجنيس وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات آخرى.

2-أن يكون الطالب بشكل عام حسن السير والسلوك.

3-أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

4-أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة سواء الثانوية العامة أو ما يعادلها،

ويُشترط أن لا يكون قد مضى على حصول الطالب على هذه الشهادة أكثر من عام.

5-إجتياز أختبار اللياقة الطبية.

6-أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد أن لا يتزوج طوال فترة الدراسة.

7-أن لا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) في ما عدا الكلية الجوية فيسمـح حتى ( 158سم).

8-أن يجتاز الطالب اٍختبارات اللياقة البدنية بالكامل.

9-من أهم الشروط أن يؤدي الطالب قفزة الثقة في حمام سباحة على اٍرتفاع يقارب ال7.5 متر

10-أن يجتاز الطالب الاٍختبارات النفسية كاملة.

11-أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية.

12-أن يجتاز الطالب بجدارة إختبار المعلومات العامة.

13-أن يجتاز الطالب كشف الهيئة وفقاً للتقييمات.

حول النتيجة ومراحل التقديم للكليات الحربية

وسوف نتابع معكم آخر أخبار مراحل التقديم والنتيجة الخاصة بالكليات الحربية من خلال موقعكم نجوم مصرية.