الشرقية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 م وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17/1/2024 م.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.

الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم / الرياضيات

الأحد 14 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: لغة أجنبية أولى / المهارات المهنية

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.

السبت 13 يناير 2024 م: العلوم / الرياضيات

الاثنين 15 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.

الاربعاء 17 يناير 2024 م: لغة أجنبية أولى / المهارات المهنية

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م