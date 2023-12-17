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الشرقية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 م وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17/1/2024 م.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم / الرياضيات
  • الأحد 14 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: لغة أجنبية أولى / المهارات المهنية

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: العلوم / الرياضيات
  • الاثنين 15 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
  • الاربعاء 17 يناير 2024 م: لغة أجنبية أولى / المهارات المهنية

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الأحد 14 يناير 2024 م: اللغة العربية / التربية الدينية.
  • الاثنين 15 يناير 2024 م: العلوم / الرياضيات
  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
  • الاربعاء 17 يناير 2024 م: لغة أجنبية أولى / المهارات المهنية

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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