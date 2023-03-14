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“الرد علي الشائعات”.. الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

خالد السبكي

أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء الشائعات التي تحدثت عن قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وأكد المركز أن الوزارة نفت صحة هذه الأنباء، كما أشارت الوزارة أنه “لم يتم إصدار أي قرارات بحذف أي أجزاء من المناهج الدراسية للطلاب، وأن جميع المقررات الدراسية ستظل كما هي دون حذف أي جزء منها”.

الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة
الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة
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وأضافت الوزارة أن الطلاب سيؤدون الامتحانات في شهر يونيو 2023 بجميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغلوطة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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خالد السبكي

اسمي خالد محمد السبكي خريج كلية إعلام جامعة عين شمس، اعمل في مجال كتابة الاخبار والخدمات السعودية والمحال التقني بخبرة أكثر من سنتين، محب للقراءة والكتابة في شتى المجالات.


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