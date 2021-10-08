الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

تزامناً مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، توجه الكثير من طلاب وطالبات تلك المرحلة وكذلك أولياء الأمور للبحث على محركات جوجل الشهيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث يرغب جميع الطلاب في الاستعلام عن النتيجة لكي يتمكنوا من اللحاق بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 والتقديم في الجامعات والمعاهد الفنية المختلفة بمختلف أنحاء الدولة المصرية، حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021 من خلال رقم الجلوس والرقم السري فقط.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات لها مؤخراً أن نتيجة الدبلومات الفنية تم إعلانها على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة من خلال ” الرابط “، ويشمل موقع التنسيق الإلكتروني كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للكليات والأوراق المطلوبة، وكذلك الحدود الدنيا للكليات وشروط تقليل الاغتراب والمعاهد والكليات.

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ومع العلم أيضا أنه تم فتح القبول بكل من كلية التجارة والتربية والتي بها شعب تعليم فني والآثار والزراعة والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية، ويتم ترشيح الطلاب على الكليات بناء على التوزيع الجغرافي.

كما يسمح للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادي تخصص زراعي وصناعي وتجاري، ومثلهم من الطلاب الذين حصلوا على 70% على الأقل من المجموع الكلي بالتقدم إلى مكتب التنسيق للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد الفنية المختلفة.

كيف يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الفنية المختلفة:

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة، ويتم ترتيب الطلاب من يقبل منهم وتحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية أو معهد على النحو التالي: