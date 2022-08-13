الذراع الأيمن لطارق شوقي.. السيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلن مجلس النواب، ظهر اليوم السبت، موافقته على إجراء تعديل وزاري ضم 13 حقيقة وزارية، على رأسها عزل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعيين الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين بدلا منه، وذلك في ضوء ما شهدته امتحانات الثانوية العامة وملف التعليم ككل.

وأرجحت مصادر إلى أن هناك عدة أسباب عجلت برحيل الدكتور طارق شوقي من أروقة وزارة التربية والتعليم، على رأسها نتائج لجان أولاد الكبار في سوهاج وحصول لجان كاملة على مجاميع عالية وهو ما تحقق فيه الوزارة، بالإضافة إلى تسريب الامتحانات وواقعة السيارة والأزمات الخاصة بالثانوية العامة ككل.

السيرة الذاتية لرضا حجازي وزير التعليم الجديد

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأعلى المراتب في الوزارة وكان الذراع الأيمن للدكتور طارق شوقي الوزير الراحل، حيث شغل العديد من الوظائف، وهو أستاذ باحث في قسم التدريب والإعلام في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وعمل رضا حجازي مدرس علوم إعدادي في مديرية التربية والتعليم في الدقلهية، ثم مدرس كيمياء ثانوي في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحاصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وعلى صعيد المناصب، فشغل الدكتور رضا حجازي عدد من المناصب القيادية، حيث عمل كمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، وعمل أيضا نائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وشغل أيضا نائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ثم رئيس لقطاع التعليم العام، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، وأخيرا عين وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.