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الديوان الوطني للامتحانات: نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر برقم التسجيل bac.onec.dz 2019

كتب كريم محمدفي آخر تحديث
الديوان الوطني للامتحانات: نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر برقم التسجيل bac.onec.dz 2019
الديوان الوطني للامتحانات: نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر برقم التسجيل bac.onec.dz 2019

اقترب الموعد الذي ينتظره كثير من طلاب المرحلة الأخيرة من التعليم قبل الجامعي، طلاب شهادة البكالوريا دورة 2019، والذي سوف يتم الإعلان عن نتيجتهم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات، المختص في إظهار نتائج الطلاب عبر شبكة الأنترنت، من خلال الرقم السرى ورقم التسجيل، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية مسبقا أن نتائج البكالوريا سوف تعلن يوم 20/7/2019، ولكن اليوم تم التصريح بانه سوف يتم تقديم موعد نتيجة البكالوريا، ألي يوم الخميس القادم الموافق 18 جويلية، وسوف تعلن النتيجة عبر الموقع في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، وتهيب الوزارة لجميع الطلبة والطالبات انتظار الموعد المحدد لاستظهار النتيجة، حتى تتيح الفرصة أمام الطلبة تحديد نوعية الدراسة المستقبلية في الجامعات.

وبتحديد وزارة التربية موعد إعلان نتيجة البكالوريا دورة 2019، دليل على الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة برصد الدرجات وتجميعها، بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح التي تتم بشفافية كاملة، لوجود أرقام تشفير على جميع كراسات الإجابة لكل طالب في مرحلة الثانوية، أو الباك الجزائري، لذلك لا يوجد مجال لوجود إي تلاعب بنتائج الطلبة، ولكن وارد وجود أخطاء، لذلك على جميع الطلاب التي يوجد لديها شك في الدرجات عليهم بتقديم اعتراض على النتيجة، ليتم مراجعة ألأواق مرة ثانية والتأكد من الدرجات المعلنة.

نتائج شهادة البكالوريا دورة 2019 وزارة التربية الوطنية

  1. لمعرفة النتيجة عند إعلانها يجب متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.
  2. أو متابعة الموقع المعلن رسميا من الوزارة للإعلان النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات.
  3. اتباع الإرشادات بداخل صفحة النتيجة وكتابة البيانات كما تطلب منك بكل دقة.

عن الكاتب

كريم محمد

كريم محمد حاصل على بكالوريوس تربية احب القراءة وكرة القدم بجانب التدوين ومتابعة الاخبار المحلية والعربية والعالمية، اسعد بان اكون احد فريق تحرير موقع نجوم مصرية

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