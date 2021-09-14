الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يكرم الطالب محمد عماد الدين بمنحه جهاز لابتوب حديث

منح الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال مدير جامعة الفيوم الطالب محمد عماد الدين جهاز كومبيوتر محمول “لاب توب” تكريماً له على آداءه في امتحانات الثانوية العامة والدرجة العالية التي أحرزها فيها.

كرم الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المصنف الأول على طلاب الشعبة الأدبية على مستوى محافظة الفيوم في امتحانات الثانوية العامة الطالب محمد عماد الدين بمنحه جهاز لابتوب تقديراً منه للإنجاز الكبير الذي حققه في امتحانات الثانوية العامة العام المنصرم، وجرى تكريم الطالب محمد عماد الدين بمنحه جهاز لابتوب بحضور كل من الأستاذة الدكتورة سناء هارون الأستاذة بكلية الزراعة والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة بالإضافة للأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وأكد السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار دعمه للطالب محمد عماد الدين الذي حصل على المرتبة الأولى على مستوى طلاب الشعبة الأدبية في محافظة الفيوم، وحصل الطالب محمد عماد الدين على نسبة 94.5% في امتحانات الثانوية العامة وامتحن من مدرسة النور للمكفوفين، ومحمد عماد هو أحد الطلاب القلائل الذين تمكنوا من تحقيق انجاز عظيم بوصولهم للمرتبة الأولى على مستوى المحافظة على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وأشاد الإعلام والصحافة بالطالب محمد عماد الدين إبان اعلان حصوله على المرتبة الأولى على مستوى محافظة الفيوم.

وأكد السيد محمد سعيد أبو الغار على أن جامعة الفيوم مستمرة في تكريم ودعم الطالب محمد عماد الدين وأسرته الكريمة، ويدرس الطالب محمد عماد الدين حالياً في كلية الألسن بجامعة الفيوم، وقال السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار بأن جامعة الفيوم تحرص دائماً على منح الطلاب الذين يعانون من مشاكل في السمع أو فقان للبصر فرصاً لتأهيلهم من أجل سوق العمل وتحرص على متابعة تقدمهم بشكل دائم.

وأشاد السيد محمد سعيد أبو الغار بدور مركز تواصل المختص بتقديم دورات تدريبية لمن يعانون من ضعف في السمع او في البصر، وقال السيد محمد أبو الغار أيضاً بأن جهاز اللابتوب الذي تم منحه للطالب محمد مزود بأحدث التقنيات الرامية لمساعدة الطلاب فاقدي البصر.