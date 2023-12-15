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الدقهلية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العربي واللغات صباحي ومسائي.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / المهارات المهنية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
  • السبت 13 يناير 2024 م: دراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / المهارات المهنية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: الرياضيات / المهارات المهنية.
  • الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم  / تكنولوجيا المعلومات.
  • السبت 13 يناير 2024 م: دراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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