الدقهلية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العربي واللغات صباحي ومسائي.
- الامتحانات اجازة يوم 20 يناير 2024 حيث انه يوافق عيد الغطاس للمسيحيين.
جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / المهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
- السبت 13 يناير 2024 م: دراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.
جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الدراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / المهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- السبت 13 يناير 2024 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات.
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024: المستوى الرفيع للغات الاجنبية لمدارس اللغات.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: التربية الدينية.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة العربية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: الرياضيات / المهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير 2024 م: العلوم / تكنولوجيا المعلومات.
- السبت 13 يناير 2024 م: دراسات إجتماعية / اللغة الأجنبية.